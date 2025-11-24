Ajanvarausviesti hammashoitajalle onkin huijaus.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan ajanvarausteemaisesta kalasteluviestistä.
Huijausviestissä väitetään, että vastaanottajalla on aika hammashoitajalle. Tekstiviestissä on linkki, jonka kautta väitetään olevan mahdollista siirtää tai peruuttaa aikaa.
Viestissä oleva linkki ohjaa kuitenkin kalastelusivustolle. Viestin linkkiä ei siis pidä klikata.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Kerroimme aiemmin myös toisesta ajanvaraushuijauksesta.