Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Israelin armeija on lokakuusta 2023 lähtien tappanut lähes 220 toimittajaa.
67 toimittajaa kuollut töissään kuluneiden 12 kuukauden aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF). Viime vuonna vastaava luku oli 66.
Suurin journalistien tappaja on RSF:n vertailussa jo kolmatta vuotta peräkkäin Israelin armeija, joka tappoi marraskuun lopussa päättyneellä tarkasteluajanjaksolla 29 journalistia Gazan alueella. Järjestö kertoo, että lokakuusta 2023 lähtien Israelin armeija on tappanut lähes 220 toimittajaa, joista vähintään 65 todistetusti joko työnsä aikana tai sen vuoksi.
Maailmanlaajuisesti tapetuista toimittajista 37 oli asevoimien tai aseellisten ryhmien uhreja. 16 joutui järjestäytyneen rikollisuuden uhriksi.
Toiseksi vaarallisin paikka toimittajille on huumekartellien piinaama Meksiko. Siellä surmattiin 12 viime kuukauden aikana yhdeksän journalistia. Kolmanneksi vaarallisin on Sudan, jossa tapettiin 12 kuukauden ajanjaksolla neljä toimittajaa.
Kiina suurin toimittajien vangitsija
RSF:n mukaan yli 500 toimittajaa on tällä hetkellä vangittuina eri puolilla maailmaa. Maailman suurin toimittajien vangitsija on Kiinan kansantasavalta, jossa on vangittuna 113 journalistia. Heidän lisäkseen Hongkongissa on vankilassa kahdeksan toimittajaa.
Toiseksi eniten toimittajia on vanginnut Venäjä, jonka vankiloissa on 48 journalistia.