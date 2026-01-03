Sää on kylmenemässä viikonlopun edetessä.
Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että Savukoskella Itä-Lapissa oli lauantaina illalla jo 39 astetta pakkasta ja huomenna voi olla vielä tätäkin kylmempää.
– Varsinkin etelä- ja keskiosassa maata pakkanen lähtee kiristymään kun sää selkenee. Etelässä on edelleen hyytävä viima, Mäntykannas kertoo.
Mäntykannas kertoo, että kaikista kylmimmät lukemat ovat huomennakin Lapissa.
– Saa nähdä meneekö tuo -40 astetta jo paikoin rikki, Mäntykannas pohtii.