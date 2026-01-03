Kireä pakkanen jatkuu pohjoisessa.

Ajokeli jatkuu tänään huonona maan eteläosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Syitä kurjalle kelille ovat lumisade ja pöllyävä lumi.

Varoitus huonosta ajokelistä on voimassa länsirannikolta itärajalle Suomen eteläosissa Pirkanmaalle ja Etelä-Savoon asti. Aiemmin tänään varoitus oli annettu myös Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan, mutta se on sittemmin poistettu.

Myös Fintrafficin tieliikennekeskus varoitti aiemmin, että lumisade, pöllyävä lumi ja jäiset tienpinnat heikentävät ajokeliä maan keski- ja eteläosissa. Varsinkin risteys- ja liittymäalueet voivat olla Fintrafficin mukaan erittäin liukkaita.

Pakkaset jatkuvat myös viikonlopun yli

Varoituskartta on muutoinkin ollut lauantaina laajalti keltaisella. Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen koko Lappiin.

Viikonloppua vietetään kipakassa pakkassäässä koko maassa. Pakkasta oli varhain lauantaiaamuna pohjoisessa laajalti 20–30 astetta, paikoin ylikin. Maan etelä- ja keskiosissakin pakkasta oli 10–15 astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkaset jatkuvat myös viikonlopun yli.