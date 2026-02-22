Viikonloppuna koettu lämpeneminen on vasta ensimakua ensi viikolla tapahtuvasta sään käänteestä.

Laaja lumisadealue on aiheuttanut tänään vaaraa teiden päällä. Keli on ollut kirjaimellisesti "kauhea", sanoo MTV:n meteorologi Jenna Salminen.

Päivän edetessä tilanne helpottaa, kun sää selkenee lännestä alkaen.

Ensi viikolla yöt ovat kylmiä, mutta päivisin lämpötila nousee auringon kanssa.

– Nyt nautitaan, että aurinkoistuu nopeasti lännestä alkaen. Se on hyvä juttu, jos tykkää valosta, ja minä ainakin nautin, Salminen kertoo.

Lumityöt kuntoilua

Viikonlopun lumisateet väistyvät itään, ja alkuviikko hengähdetään normaalissa talvipakkaskelissä.

Loppuviikon aikana saadaan lisää sateita, jotka tulevat yhä lumena. Etelässä lumi saattaa olla kuitenkin niin raskasta, että lumityöt voivat käydä kuntoilusta.

Viikon kääntyessä lopulle saattaa eteläpuolisko Suomesta olla välillä plussan puolella.

– Sitten on tuota loskakeliä, että kumpparit jalkaan, missä on hyvää pitoa, kun välillä pakastuu ja jäätyy, Salminen kehottaa.