Suomen tammikuu alkaa poikkeuksellisen kylmänä, kertoo Forecan tuore kuukausiennuste.
Kaksi ensimmäistä täyttä kalenteriviikkoa ovat ennusteen mukaan tavanomaista kylmempiä. Erityisesti 5. tammikuuta alkava viikko tuo laajalti kireää pakkasta koko maahan.
Lapissa pakkasta voi olla paikoin jopa 40 astetta. Etelässäkin yli 20 asteen pakkaset ovat mahdollisia selkeinä öinä.
Pakkassää jatkuu koko maassa
Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan pakkassää jatkuu koko maassa, ja sateet jäävät alkuvaiheessa keskimääräistä vähäisemmiksi.
Mahdolliset sateet tulevat lumena. Kylmä sää ulottuu laajalti myös muualle Eurooppaan ja Keski-Euroopassa pakkaset voivat jatkua useita päiviä.
Keskimääräistä kylmempi kuukausi
Tammikuu on ennusteen mukaan Suomessa keskimääräistä kylmempi, mutta loppukuuta kohti säässä näkyy käänne. Kuukausiennusteen perusteella 19. tammikuuta alkavalla viikolla sää lauhtuu koko maassa. Myös kuun lopulla on viitteitä tavanomaista leudommasta säästä.
Ennusteiden epävarmuus kuitenkin kasvaa loppukuuta kohden.
Lähde: Foreca