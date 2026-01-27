Konsta Helenius oli Buffalo Sabresin ykkösvaraus kesällä 2024, kun hänen pelaajaoikeutensa napattiin avauskierroksen 14. vuorolla. NHL-debyyttinsä vasta reilu viikko sitten tehnyt 19-vuotias sentteri tuli taalakaukaloihin rytinällä ja terveellä itseluottamuksella.

Kauden AHL:ssä aloittanut Helenius oli koko syksyn niin lähellä paikkaa NHL:ssä, että Sabres-pomot eivät halunneet päästäneet suomalaista vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin.

Helenius itse otti bussiliigana tutuksi tulleen farmisarjan isot minuutit vastaan hyvänä oppina tulevaan. Jo viime kauden AHL:ssä Rochester Americansissa pelannut hyökkääjä teki syksyn 34 ottelussa 30 (9+21) tehopistettä.

– Kyllä mulla luottavainen olo oli. Harjoitusleirillä näytin, että pystyn pelaamaan tässä sarjassa. Piti vain jatkaa siitä, mihin siellä jäi. Vedin AHL:ssä hyvin, ja kun tuli näytönpaikka täällä, koetan vain tehdä parhaani ja näyttää, mihin pystyn.

Näytönpaikka tuli 19. tammikuuta ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan, ja jo seuraavana päivänä Helenius johdatti 1+2-tehoillaan Buffalon voittoon Nashville Predatorsista. Siinä sivussa tuli valinta ykköstähdeksi.

Neljän pelin saldo on neljä (1+3) tehopistettä ja teholukema plus kolme.

Helenius haluaa pelata NHL:ssäkin vahvuuksillaan.

– Kiekollisessa pelissä ovat vahvuudet. Pystyn hyvin pelaamaan molempiin päihin. Kun pääsi olemaan kiekossa ja vaikuttamaan peliin, tapahtui hyviä asioita.

– Sama lajihan se on änärissäkin. Kun pelaa, vetää vain omilla vahvuuksillaan. Turha sitä omaa peliä on muuttaa. Jos vahvuudet ovat siellä, vetää niillä vain.

Helenius pääsi Buffalon matkaan hyvällä hetkellä. Pudotuspeleihin edellisen kerran vuonna 2011 edennyt seura on voittanut 22:sta viime pelistään 18. Sijoitus itäisessä konferenssissa on neljäs, ja pudotuspelipaikka on näillä otteilla täysin otettavissa.

Joulukuussa seuran GM:nä aloittaneen Jarmo Kekäläisen vaikutus on Heleniuksen mukaan näkynyt, vaikka suoranainen vaikutus joukkueen iskukykyyn onkin vähäinen.

– On tullut vähän korkeampi vaatimustaso. Pelaajatkin ovat alkaneet tuottaa tulosta ja vetää paremmin. On ollut hieno seurata, miten joukkue pelaa. Ja kiva on olla itsekin täällä. Oli helppo päästä joukkueeseen sisään.