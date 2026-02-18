Rantanen on Lehkoselle tuttu Turusta ja Coloradosta, jolle viimeksi mainittu on tehnyt tärkeitä maaleja.

Jääkiekkohyökkääjä Artturi Lehkonen on isojen pelien mies. Useiden NHL:n pudotuspelimaalien jatkoksi Lehkonen onnistui keskiviikkoiltana myös Suomen maajoukkueessa, kun hän upotti Sveitsin 3–2-jatkoaikaosumallaan Milano-Cortinan olympialaisten puolivälierässä.



Maajoukkueen kapteenistoon kuuluva hyökkääjä Mikko Rantanen on tuntenut Lehkosen pitkään. Molemmat ovat turkulaisen kiekkokoulun kasvatteja ja pelanneet yhdessä NHL:ssä Colorado Avalanchessa, jossa he voittivat Stanley Cupin 2022.



– Ei paljon huimaa, Rantanen kuvaili kaveriaan.



– Hän teki voittomaalin Stanleyn Cupin game kutosessa ja voittomaalin nyt. Ei paljon jännitä Sherwoodin maila kädessä mennä. Hieno katsoa, ja tärkeä pelaaja, joka tekee pieniä tärkeitä juttuja. Hän on hyvä karvaamaan ja puolustamaan.



Rantanen on hyökännyt Milanossa ykkösketjussa ja Lehkonen kakkosketjussa, mutta päävalmentaja Antti Pennasen valmennustiimi sekoitti ketjuja puolivälierän loppupuolella. Lehkonen pääsi ykkösketjuun Rantasen ja Roope Hintzin kaveriksi.



– Tämä oli kuolemanpeli, ja piti kokeilla kaikennäköistä. Olimme tappiolla 0–2, emmekä saaneet kiekkoja maaliin, Rantanen kuvaili tilannetta.



Sveitsi rokotti kahdesti avauserässä ja puolusti uhrautuvasti johtoaan, mutta Sebastian Aho yllätti vihdoin maalivahti kolmannessa erässä. Varsinaista peliaikaa oli jäljellä reilut kuusi minuuttia. Miro Heiskanen tasoitti reilu minuutti ennen täyttä aikaa. Lehkonen karkasi maalintekoon jatkoajan neljännellä minuutilla ja ratkaisi pelin. – Muutokset toimivat. Saimme tarvittavat maalit, Rantanen paalutti.