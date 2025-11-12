Britannian ja Ranskan välillä liikennöivällä laivalla tapahtui lokakuun lopulla kummia, uutisoivat brittilehti The Argus ja BBC. Autolautalla sijaitsevassa lounge-tilassa katsojien silmien eteen rävähti Formula 1-osakilpailun päätyttyä sitä itseään, pornoa.

DFDS-varustamon laiva oli matkalla Ranskan Dieppestä Britannian Newhaveniin. Aluksen matkaan tuli kuitenkin viivästys, ja laiva joutui määräsatamassa ilmenneiden ongelmien vuoksi kääntymään takaisin kohti Ranskaa.

Tapahtumahetkellä matkustaja-autolautan loungessa olleet ihmiset olivat katselleet televisiosta Formula 1 -osakilpailua.

BBC:n mukaan autourheilu oli vaihtunut lasten kirkumiseen, kun ruuduille lävähti F1-ohjelman päätyttyä yllättäen aikuisviihdettä.

Laivayhtiö DFDS on pyytänyt tapausta anteeksi ja todennut, että miehistö vaihtoi kanavaa nopeasti sen jälkeen, kun tilanne tuli henkilökunnan tietoon.