Olympiapronssia napannut Sturla Holm Lägreid nousi otsikoihin kerrottuaan suorassa lähetyksessä, että hän petti kumppaniaan.
Perjantaiaamun Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa pureuduttiin jälleen viihdemaailman tuoreimpiin käänteisiin. Tällä kertaa Huomenta Suomen sohvilla keskusteltiin muun muassa Milano-Cortinan talviolympialaisissa ilmi tulleesta pettämistapauksesta.
Miesten ampumahiihdossa normaalimatkan olympiapronssia voittanut norjalainen Sturla Holm Lägreid tunnusti kilpailun jälkeen suorassa lähetyksessä pettäneensä naisystäväänsä.
– Minulla ei ole mitään menetettävää. Minulla oli mahdollisuus aitoon rakkauteen, ja mokasin sen niin pahasti. En ole varma, voiko sitä antaa anteeksi, Lägreid muun muassa lausui.
Lägreidin ulostulo on saanut osakseen kummastelua ja kritiikkiä. Samoilla linjoilla ovat myös MTV Uutisten viihdetoimittajan Rebeca Romero ja Alexia Tänav.