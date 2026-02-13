Lägreidin ulostulo on saanut osakseen kummastelua ja kritiikkiä. Samoilla linjoilla ovat myös MTV Uutisten viihdetoimittajan Rebeca Romero ja Alexia Tänav .

– Minulla ei ole mitään menetettävää. Minulla oli mahdollisuus aitoon rakkauteen, ja mokasin sen niin pahasti. En ole varma, voiko sitä antaa anteeksi, Lägreid muun muassa lausui.

– Olihan tuo nyt ihan törkeää. Tietysti toimittajan näkökulmasta tämän on mehukasta, että yhtäkkiä tulee tuollainen valtaisia purkaus, ja vielä tällaisesta aiheesta, joka ei liity itse lajiin tai urheiluun millään tapaa. Mutta kun siinä on joukkuekaveri vienyt kultaa... Minusta se oli sopimatonta, Tänav sanoi.