Ensitreffit alttarilla -sarjan seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo, miten suhtautua kumppanin pornon katseluun.
Pornon katseluun liittyy edelleen monessa parisuhteessa stigmaa.
– Ettei sitä saisi katsoa tai se olisi jotenkin likaista, vaikka valtaosa meistä kuluttaa pornoa, kertoo seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.
Pesonen mukaan porno kuuluu osaksi ihmisen seksuaalisuutta ja siten myös parisuhteessa elävien elämää.
– Emmehän me omista toisen ihmisen seksuaalisuutta. Eikö voitaisi olla enemmin uteliaita sitä kohtaan.
– Kysyä kumppanilta, että mitä lähdit hakemaan, kun katsoit juuri tämän tyyppistä pornoa. Porno voitaisiin nähdä enemmän mahdollisuutena kuin jonain, joka rikkoo suhteen rajoja.
Kertooko se, millaista pornoa ihminen kuluttaa, hänen seksuaalisista mieltymyksistään? Katso vastaus yllä olevalta videolta.
