Somalialaispilottia ylistetään 55 matkustajan hengen pelastamisesta Mogadishussa.
Somalian pääkaupungissa Mogadishussa tapahtui tiistaina vaarallinen läheltä piti -tilanne, kun matkustajakoneen ohjaaja joutui tekemään hätälaskun koneeseen tulleen teknisen vian takia. Kyydissä oli 55 matkustajaa.
Fokker 50 -tyyppisen koneen miehistö ilmoitti ongelmasta hetki sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan.
Miehistö pyysi saada palata takaisin kentälle, Somalian ilmailuviranomainen (CAA) kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.
Kone ei kuitenkaan onnistunut pysähtymään kiitotielle, vaan ajautui sen yli ja pysähtyi lopulta matalaan veteen, ilmailuviraston johtaja Ahmed Macalin Hassan sanoi.
Kuin ihmeen kaupalla yksikään matkustaja ei loukkaantunut tilanteessa.
Viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla matkustajat poistuivat koneesta ja kävelivät hylyltä Intian valtameren rannalla.
Afrikan unionin Somalia-operaation mukaan YK:n ja AU:n joukot lähetettiin nopeasti avustamaan pelastustöissä. Paikalla oli myös Somalian liikenneministeri.
– Olemme helpottuneita voidessamme vahvistaa, että kaikki matkustajat ja miehistön jäsenet ovat turvassa. Tutkinta on käynnissä teknisen vian syyn selvittämiseksi, lentoyhtiö Starskyn tiedottaja Hassan Mohamed Aden sanoi.
Hänen mukaansa lentäjän nopea ja rauhallinen päätöksenteko oli ratkaisevassa roolissa kaikkien turvallisuuden varmistamisessa.
– Kiitämme häntä tilanteen hallinnasta, hän lisäsi.