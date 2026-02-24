Ukrainan tukijat kokoontuivat Kiovassa tiistaina. Vaikeudet etäyhteydessä saivat aikaan hupaisan reaktion.

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun koalition kokous on alkanut Kiovassa. Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer osallistui kokoontumisen etäyhteydellä, joka ei toiminut alussa aivan odotetusti.

– Odotamme Ukrainan saapuvan linjoille, Starmer sanoo.

– Olemme täällä, Zelenskyi toteaa heti perään.

Vastaus aiheuttaa valtaisan naurunremakan.

Starmer ihmettelee edelleen, miksei näe Zelenskyä ja muita koalition osallistujia. Zelenskyi vastaa, että he kyllä näkevät ja kuulevat Starmerin.

– En tiedä, miten tämä on mahdollista…ah, täällä me olemme, Starmer sanookin yhtäkkiä, ja ongelma korjaantuu.

Tänään tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Vuosipäivää muistetaan Kiovassa, jonne on kokoontunut joukko eurooppalaisia johtajia. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on mukana.

Katso videolta hupaisa tilanne koalition kokouksessa.