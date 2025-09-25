Seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen muistuttaa, ettei sooloseksi lopu pari- tai monikkosuhteeseen.

Toisinaan pari- tai monikkosuhteissa voidaan ajautua tilanteeseen, jossa seksuaaliset halut eivät kohtaa. Silti kumppani saattaa vaikkapa katsoa pornoa ja edelleen harrastaa seksiä itsensä kanssa.

Ensitreffit alttarilla -sarjan uusi asiantuntija, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen muistuttaa, etteivät parisuhdeseksi ja sooloseksi ole toisiaan poissulkevia asioita.

– Pitäisi ajatella, miten yhteistä seksiä saa lisättyä. On tosi tärkeä muistaa, että pisin seksisuhteemme on jokaisella oman itsensä kanssa.

– Se, että mennään erilaisiin suhdemuotoihin, ei tarkoita, että lopettaa seksin itsensä kanssa. Toki voi olla, että sooloseksin puolelta siirretään välillä aikaa parin keskinäiseen seksin harrastamiseen.

Ota seksittömyys puheeksi näin

Jos suhteen jostain osapuolesta tuntuu, etteivät halut kohtaa, tulisi asiasta keskustella.

– Voi sanoa kumppanille, että nyt on tilanne, että meillä on halujen eriparisuutta tai, että haluni eivät tule nähdyiksi.

– Asiaa voi lähteä purkamaan myös sitä kautta, että kysyy, mitä sinä haluat tai mikä estää sinua haluamasta, Pesonen vinkkaa.

Katso yllä olevalta videolta lisää Joonas Pesosen vinkkejä siihen, miten puhua suhteessa haluttomuudesta tai halujen eriparisuudesta.