Entinen suurlähettiläs otettiin kiinni vain päiviä sen jälkeen, kun Britanniaa ravisteli tieto ex-prinssi Andrew’n pidätyksestä.

Entinen Britannian Yhdysvaltain-suurlähettiläs Peter Mandelson on pidätetty Lontoon poliisin toimesta epäiltynä virkavirheestä sen jälkeen, kun hänen yhteyksistään tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa tuli julki uusia tietoja. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Lordi Mandelson, 72, erotettiin Britannian diplomatian arvostetuimmasta virasta syyskuussa, kun hänen ystävyyssuhteensa Epsteinin kanssa paljastui odotettua läheisemmäksi.

Poliisi aloitti tässä kuussa rikostutkinnan Mandelsonista sen jälkeen, kun pääministeri Keir Starmerin hallitus toimitti viranomaisille Mandelsonin ja Epsteinin välistä viestinvaihtoja.

– Poliisit ovat pidättäneet 72-vuotiaan miehen epäiltynä virkavirheestä, Lontoon Metropolitan Police kertoi lausunnossaan, joka koski tutkintaa entisestä ministeristä.

Mandelson vaiennut uusista paljastuksista

Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuun lopussa julkaisemat Mandelsonin ja Epsteinin väliset sähköpostit osoittivat, että miesten suhde oli läheisempi kuin aiemmin oli julkisuudessa tiedetty. Mandelson oli myös jakanut tietoja Epsteinin kanssa toimiessaan ministerinä Gordon Brownin hallituksessa.

Mandelson, joka erosi tässä kuussa Starmerin työväenpuolueesta ja luopui paikastaan parlamentin ylähuoneessa, on aiemmin sanonut katuvansa syvästi menneitä yhteyksiään Epsteiniin. Hän ei kuitenkaan ole kommentoinut julkisesti eikä vastannut yhteydenottoihin viimeisimmistä paljastuksista.

Viime viikolla myös kuningas Charlesin nuorempi veli Andrew Mountbatten-Windsor pidätettiin epäiltynä virkavirheestä sen jälkeen, kun hänen väitettiin lähettäneen luottamuksellisia valtion asiakirjoja Epsteinille.

Ex-prinssi on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin Epsteinin suhteen.