SM-liigassa pelaava TPS ja ruotsalaishyökkääjä Tim Söderlund Leger ovat purkaneet sopimuksensa yhteisymmärryksessä.

TPS tiedotti asiasta keskiviikkona.

– Päätös tehtiin yhteisymmärryksessä. Näimme, että tämä on molemmille osapuolille tässä kohtaa paras vaihtoehto. Kiitämme Timiä hänen panoksestaan Turun Palloseurassa, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kommentoi tiedotteessa.

28-vuotias Söderlund Leger siirtyi TPS:ään marraskuussa 2024. Tällä kaudella hän teki 35 ottelussa 11 tehopistettä.

Vasemmalta laukova ruotsalainen on pelannut uransa aikana myös AHL:ssä, SHL:ssä ja Tshekin liigassa. Hänen seuraava seuransa ei ole vielä selvillä.