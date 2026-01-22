MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kertoo Liigaviikossa huolestuneensa SM-liigassa lisääntyneestä poikittaisella mailalla pelaamisesta.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet!

Kivi muistaa, että SM-liigassa tartuttiin poikittaisen mailan käyttöön kolmisen vuotta sitten. Aihe nousi tuolloin puheenaiheeksi pudotuspeleissä. Tarkennettu linjaus toimi, sillä voimakeinon käyttö väheni.

Nyt ilmiö on taas kiinnittänyt Kiven huomion. Asiantuntijan mielestä tapauksia tulee nyt liikaa, ja erityisesti kasvojen ja kaulan alueelle suuntautuvia iskuja.

– Sehän pitäisi olla ihan nolla-aluetta. Sellaista ei ole kyllä minun silmiini tullut ennen. Jostain syystä tänä vuonna niitä on ollut yllättävän paljon, Kivi kommentoi tuoreessa Liigaviikossa.

Liigaviikossa esiteltiin myös kaksi erillistä tapausta viime viikolta. TPS:n Sisu-Petteri Lehtonen sai ulosajon kopsautettuaan Tapparan Joachim Blichfeldiä kaulan ja leuan alueelle. Lukon Jakob Stenqvist selvisi puolestaan ilman seurauksia törkättyään Kärppien Julius Hermosta maalintekotilanteen jälkeen voimalla selkään.

Kivi piti Lehtosen saamaa sanktiota oikeutettuna, mutta hämmästeli, miten Stenqvistin koiruudet menivät ohi koko tuomaristolta.

– Näissä pitäisi olla nollatoleranssi. Joka kerta pihalle.

Kivi ehdottaa, että SM-liiga tarttuisi nyt poikittaisen mailan käyttöön kovemmin ja jakaisi siitä ankarampia rangaistuksia, vaikka runkosarjassa alkaa pian jo loppusuora.

Lehtosen ja Stenqvistin poikittaiset mailat sekä Kiven näkemykset aiheesta yllä olevalla videolla. Liigaviikon tuoreimman jakson voit katsoa maksutta MTV Katsomossa!