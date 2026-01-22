SaiPan ja JYPin välisen kärkikamppailun lehdistötilaisuus lienee jonkinlainen ennätyssuoritus niukkasanaisuudessaan, vähintäänkin kuluvan kauden osalta. Lähes kaurismäkeläisen näytöksen päärooleissa nähtiin lappeenrantalaisten päävalmentaja Raimo Helminen ja hurrikaaniryhmän apuvalmentaja Santeri Heiskanen.
JYP haki Kisapuistosta 3–2-jatkoaikavoiton, kun Jere Lassila pääsi uittamaan ratkaisumaalin ylivoimalla. SaiPa jatkaa SM-liigan sarjakakkosena, JYP kummittelee perässä kolmantena.
Pelin jälkeen perinteisessä lehdistötilaisuudessa JYPiä edusti Petri Matikaisen sijaan apuvalmentaja Santeri Heiskanen. Seuran viestinnästä kerrottiin MTV Urheilulle torstaiaamuna, että Matikainen "oli estynyt" osallistumaan lehdistötilaisuuteen.
Heiskanen pisteli vähäsanaisuudessaan vertoja jopa vieressä seisoneelle Raimo Helmiselle, joka on pitänyt viime vuodet hallussaan epävirallista titteliä Liigan tiivispuheisimpana päävalmentajana.
– Tiukka peli, voitettiin jatkoajalla, Heiskanen summasi reilut 64 minuuttia jääkiekkoa.
Tilaisuuden vetäjä esitti jatkokysymyksen, jossa hän tiedusteli, miten JYP valmistautui otteluun, kun vastassa oli Liigan kärkinippu.
– Ihan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin peleihin, Heiskanen täydensi 11 sanaa sisältäneen esiintymisensä.
Seuraavaksi puheenvuoron sai Helminen, joka oli tässä tapauksessa jopa vuolassanainen verrattuna JYP-kollegaansa.