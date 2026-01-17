TPS:n Sisu Lehtonen lensi ulos jo toisessa perättäisessä ottelussaan.
Perjantai-iltana Hämeenlinnassa HPK:n Jesse Kiiskisen kanssa nujakoinut ja suihkutuomion saanut Sisu Lehtonen lähti jälleen ennenaikaisesti pukukopin puolelle lauantaina ottelussa Tapparaa vastaan.
Lehtonen tyrmäsi Tappara-tähti Joachim Blichfeldin poikittaisella mailalla suoraan kasvoihin. Tuomaristo palkitsi Lehtosen pelirangaistuksella. TPS-puolustajan mailanisku nähtävissä artikkelin yllä olevalta videolta.
Tappara pääsi Lehtosen ulosajon jälkeen yrittämään tasoitusta kahden miehen ylivoimalla, mutta ei onnistunut sen aikana, eikä koko viiden minuutin rangaistuksen aikana iskemään maalia.
Hetkeä ennen Lehtosen ulosajoa Tapparan supertähti Benjamin Rautiainen kasvatti pisteputkensa jo 13 ottelun mittaiseksi 2–3-kavennuksella. Putken aikana Liigan pistepörssin kärkinimi on takonut nyt yhteensä 24 tehopistettä.
1:04Tapparan supertähti Benjamin Rautiainen iski jälleen
TPS kesti rangaistuksista huolimatta loppuun asti ja Lukas Wernblom sai lopussa kiekon vielä Tapparan tyhjään maaliin. TPS vei ottelun maalein 4–2.
Sarjakärki Tapparalle tappio oli jo toinen perättäinen.