SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo kurinpitopäätöksen lähettävän viestin kaikille liigaseuroille.

SM-liigassa kuohuu. Kurinpitodelegaatio on määrännyt Tapparan päävalmentajalle Rikard Grönborgille kolmen ottelun toimintakiellon viime viikon keskiviikon JYP-ottelusta, jossa nähtiin peräti kolme nyrkkitappelua.

Grönborgin katsottiin olevan vastuussa Emil Sylvegårdin ja Antti Tyrväisen tappelusta, josta pelaajille langetettiin kahden ottelun pelikiellot. JYP-leirissä Tyrväisen "noutamista" pidettiin Tapparan kostona kauden aikaisemman ottelun tapahtumista.

1:11 Antti Tyrväinen ja Emil Sylvegård tappelivat jo 17 sekunnin pelin jälkeen – kahden ottelun pelikiellon arvoisesti.

Kurinpitodelagaation näkemyksen mukaan Grönborg oli vähintään ollut tietoinen siitä, että ottelun alussa tapeltaisiin.

Päätös Grönborgin toimintakiellosta ja Tapparan saamista 10 000 euron sopimussakoista saatiin yli viikko ottelutapahtumien jälkeen. Tapauksen kurinpitokäsittelyyn asetti SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen.

– Oli viitteitä ei-spontaanista tappelusta, niin katsoin parhaaksi, että tämä pitää tutkia huolellisesti, Pulkkinen avaa MTV Urheilulle.

Pulkkisen mukaan kurinpitoratkaisu lähettää viestin kaikille SM-liigan seuroille.

– Kyllä se tietynlaisen viestin antaa ja pitääkin antaa. Jääkiekko on fyysinen laji ja tietynlaisia “muistutuksia” siellä annetaan fyysisellä pelillä ja otteilla, mutta tässä mielestäni mentiin tietyn rajan yli. Halutaan tällaiset ei-spontaanit tappelut katkaista heti alkuun, Pulkkinen sanoo.

– Ei me haluta tällaisia nähdä. Tämä on enemmän vähän sitä, että minkälaista toimintakulttuuria me halutaan nähdä.

Pulkkinen kuvaa Tappara–JYP-ottelun tapahtumia poikkeuksellisina.

– Jaettiin yli 200 minuuttia jäähyjä ja molemmat päävalmentajat poistettiin ottelusta. Kyllä se harvinaisen pahasti eskaloitui, jos vertaa tavalliseen runkosarjaotteluun.

Näin kurinpitopäätös viivästyi

Tappara on ilmoittanut valittavansa kurinpitodelegaation päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Pulkkinen uskoo Grönborgin olevan joka tapauksessa sivussa perjantaina pelattavasta KalPan ja Tapparan välisestä ottelusta.

– Uskoisin, että kurinpitodelegaation päätös pitää. Miten nopea Urheilun oikeusturvalautakunnan käsittely sitten on, siitähän se olisi kiinni. Näillä ajatuksilla menen tällä hetkellä.

Pulkkinen vastaa myös Tapparan toimitusjohtajan Ari Penttilän väitteeseen siitä, että SM-liigan tiedotus pitkittyneestä kurinpitotapauksesta olisi ollut epätasapuolista. Pulkkinen selventää syitä "monimutkaisen tapauksen" poikkeuksellisen pitkään käsittelyaikaan.

– Se lähti viivästymään jo siitä, että vastapuoli eli JYP pyysi lisäaikaa (lausunnolleen) viikonlopun yli ja yhden arkipäivän verran. Se myönnettiin, ja tasapuolisuuden vuoksi Tapparan pyytäessä myös heille myönnettiin lisäaikaa. Tapauksen monimutkaisuus ja pyydetyt lisäajat molempien puolilta vaikuttivat tämän casen pituuteen, Pulkkinen summaa.