Oulun Kärppien supertähden Niklas Rubinin elekieli aiheutti reipasta keskustelua MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa. Ruotsalaisvahti oli lähellä osua tuomariin, kun hän katkaisi mailansa maalitolppaan katkeran Pelicans-tappion hetkellä.

Liiga-kauden suurin floppi on lähellä olla toista vuotta peräkkäin Kärpät. Oululaiset ovat runkosarjan viimeiselle neljännekselle lähdettäessä runkosarjassa viimeistä edellisenä.

Synkkä kierre sai lisävauhtia keskiviikkona, kun joukkue hävisi kotipelinsä Pelicansille kahdella katkeralla maalilla.

Vielä ajassa 58.17 näytti hyvältä. Aku Räty iski Kärpät 2–1-johtoon ja lahtelaiset ottivat aikalisän. Kotijoukkueen penkin toiminta herätti jo tässä vaiheessa ison kysymyksen MTV Urheilun asiantuntijassa Karri Kivessä. Kärppien apuvalmentaja Toni Sihvonen piirsi kiivaasti taululle, kun edessä oli johdon puolustamista.

– Mitä siinä piirretään? Ei ainakaan, että "tiivis puolustaminen". Ei mennyt kuin minuutti, niin tuli 3–0-hyökkäys maalille, Kivi puuskahtaa.

Pelicans tuli tasoihin 38 sekuntia ennen täyttä aikaa. Kärppien maalille avautui totaalinen kunniakuja, ja Roni Karvinen ohitti Rubinin. Vierasryöstö kruunautui jatkoajalla, kun pohjoisen nippu mokasi taas puolustuspäässä. Daniel Nieminen kiitti ja vei Pelicansin 3–2-voittoon.

Heti ratkaisumaalin jälkeen Kärppien tähtivahti Rubin hakkasi mailansa raivokkaasti kahteen osaan maalitolppaan. Maalin takana luistellut ottelun tuomari joutui tekemään väistöliikkeen.

Rubinin turhautuminen on melkoisen puolustussekoilun jälkeen osittain ymmärrettävä, mutta se voidaan liittää jatkoksi jo pitkin kautta nähtyihin turhautuneisiin eleisiin. Ruotsalainen ei ole pelännyt näyttää puolustajille, ettei ole ollut tyytyväinen.

– Pettymys on liian hallitsevassa osassa. Hänkin (Rubin) on mennyt Kärppiin ja ajatellut, että se on askel eteenpäin. Hän selvisi kyllä aika säkällä tuosta lopusta. Jos tuo puolikas maila olisi napsahtanut tuomaria päähän, niin... ei hän itsekään miettinyt. Se on niin vaarallinen, että kun se tuolta paukahtaa, että noin kontrolloimattomia tilanteita ei saa tulla, Kivi linjaa.

– Uskon, että hän itsekin reagoi, että huh, läheltä piti, Kivi jatkaa mailapaiskonnasta.

Kivi on valmentanut Rubinia itsekin, kun kassari saapui Suomeen Porin Ässiin. Liigaviikon juontajan Jere Hultinin ja Kiven mielestä Rubinin kuumaverinen käytös olisi hyvä purkaa jollain tavalla.

– Valmennuksen täytyy kyllä tähän puuttua. Hän on käynyt alusta tosi kierroksilla. Oli pieni lyhyt seesteinen hetki. Se ei ole hyvä, että reagoi puolustajiin noin, vaikka ne ovatkin pelanneet sitä oman pään peliä ihan pieleen, Kivi sanoo.

– Hän on niin kilpailullinen. Tuohon olisi paljon aiemmin pitänyt puuttua. Tämä sössiminen, pelin loppu, oli niin iso moka kaikkinensa. Yhtäkkiä täysin avoin kavennusmaali Pelicansille. Se todellakin purkautuu, Kivi toisaalta jakaa ymmärrystä Rubinille.

Palautteenantokulttuuria olisi kuitenkin Kiven mielestä syytä möyhiä oululaisten kopissa.

– Kysehän on siitä joukkueesta, eikä siitä, että tuleeko jollain aina paha mieli. Olisi pitänyt jo aikaisemmin puuttua. Rubin on huippuälykäs jätkä, Kivi päättää.

Minkälaiselta täksi kaudeksi Ouluun saapuneen Petri Karjalaisen asema juuri nyt näyttää? Onko Kärpissä jatkavan valmentajan asemasta syytä puhua kriittisesti? Myös tästä pääkuvan videolla.

