Tapparan ja JYPin viimeviikkoisen tulikuuman liigaottelun kulissivatvominen ja käskytystutkinta on alkanut saada jo outoja piirteitä. Kurinpitodelegaation toistuvat aikataululykkäykset herättävät kysymyksiä, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Vanhoja kalavelkoja makseltiin Nokia-areenassa 18. helmikuuta, kun Tapparan Emil Sylvegård ja JYPin Antti Tyrväinen tappelivat jo avausvaihdossa. Taustalla oli Tyrväisen alkukauden taklaus tähtipelaaja Kristian Tanukseen. Välissä pelattiin jääkiekkoa, ja ottelun lopussa nähtiin kaksi tappelua lisää. Episodin tiimellyksessä sekä Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg että JYP-luotsi Petri Matikainen saivat suihkukomennukset.

Todellinen roihu repesi ottelun jälkeen. Matikaista lehdistötilaisuudessa stuntannut JYP-valmentaja Santeri Heiskanen syytti Tapparaa kostolla uhkailemisesta. Heiskasen mukaan jopa ottelun tuomarit olisivat tienneet etukäteen, mitä kaukalossa tuona keskiviikkona tapahtuisi.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen asetti kokonaisuuden kurinpidon pöydälle. Kotimaisen pääsarjan mittapuulla tapaus on melkoisen harvinainen. Kurinpito tutkii Grönborgin ja Matikaisen mahdollisen osallisuuden tapahtumiin. Mahdollisia käskytyksiä ei Suomessa aivan vuosittain tutkita.

Liigan toimitusjohtajan ilmoitus tuli torstaina 19. helmikuuta. Sen jälkeen on nähty erikoinen näytelmä, kun päätöstä on lykätty useita kertoja.

Kokonaisuuden aikajana näyttää erikoiselta:

Ke 18.2. Tappara–JYP-ottelu

To 19.2. Liigan toimitusjohtajan ilmoitus

Pe 20.2. Lupaus päätöksestä sunnuntaille

Su 22.2. Lykkäys, lupaus päätöksestä tiistaille tai keskiviikolle

Ti 24.2. Lykkäys, lupaus päätöksestä torstaille

To 26.2. Päätös?

Tiistaina julkaistussa viimeisimmässä lykkäyksessä Liiga lupaa erikseen, että "tämä on viimeinen lykkäys/lisäaika, joka prosessissa myönnetään". Lause on kuin lapsen ja vanhemman välisestä kommunikaatiosta: "Vielä yksi peli ennen nukkumaanmenoa, mutta se on sitten ihan vimppa".

Siirtoshow herättää kysymyksiä. Kokonaisuuden ajankohta huomioiden voisi olettaa, että ainakin seurat haluaisivat ratkaisun pöytään mahdollisimman pian.

Jos kurinpito toteaisi päävalmentajilla olleen osallisuutta kenttätapahtumiin, eli puhuttaisiin käskytyksestä, olisi oletettavasti luvassa toimitsijakieltoa. JYP pelaa tänään keskiviikkona jo toisen ottelunsa tutkinnan alkamisen jälkeen.

Jos Matikainen saisi toimitsijakieltoa, olisi matelevan tutkinnan aikana "tuhlautunut" kaksi ottelua kärsittävää. Pudotuspelikevään lähestyessä voisi olettaa, että päätöksen nopeus olisi tältäkin kannalta täysin keskeinen tekijä.

JYPin kostosyytösten keskiössä oleva Rikard Grönborg on seissyt penkin takana kertaalleen viime keskiviikon jälkeen.

Tuntuu muutenkin erikoiselta, ettei tapahtumien kulkua ole saatu tarvittavalla tavalla selville nopeammin. Viimeisin, tiistaina Tapparalle annettu lykkäys näyttää poikkeukselliselta. Jos ja kun tutkinnan pääaiheena ovat Tappara-leirin kostopuheet ja ennakkovaroitukset, montako versiota seura oikein saa tapahtumien kulusta esittää?

Kenenkään edun mukaista ei ole, että päätös venyy. Näin isoja kulissimanööverejä tuskin tehtäisiin, jos ei olisi ilmeistä riskiä siitä, että luvassa on isoja sanktioita.

MTV Urheilu tavoitteli tuloksetta SM-liigan kurinpitäjää Sampo Liusjärveä kommentoimaan prosessia.