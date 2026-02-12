Tuoreessa Liigaviikko-ohjelmassa ylistettiin yksilötaitoa ja avattiin myös viime kausina nähtyjä voimasuhdemuutoksia yli- ja alivoimapelien välillä.
Menneen liigaviikon hahmoja olivat muun muassa isoja tehoja ja taiturimaisia suorituksia tehtailleet Ässien Patrik Juhola, JYPin Santeri Huovila ja Kiekko-Espoon Jere Väisänen.
Kolmikosta esimerkiksi Huovilalla on valtava merkitys myös JYPin erikoistilannepelaamisessa. Juonikas pelintekijä on pyöritellyt hurrikaanipaitojen ylivoiman onnistumislukemiin 27,08, joka on koko SM-liigan toiseksi paras prosentti.