Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Menneen liigaviikon hahmoja olivat muun muassa isoja tehoja ja taiturimaisia suorituksia tehtailleet Ässien Patrik Juhola , JYPin Santeri Huovila ja Kiekko-Espoon Jere Väisänen .

Tuoreessa Liigaviikko-ohjelmassa ylistettiin yksilötaitoa ja avattiin myös viime kausina nähtyjä voimasuhdemuutoksia yli- ja alivoimapelien välillä.

JYPin Santeri Huovila on ollut tällä kaudella yhden SM-liigan parhaimpien ylivoimien kapellimestari. Elmeri Elo / All Over Press

– Se aaltoilee aina. Välillä ylivoima ottaa alivoimasta niskalenkin ja toisin päin. Nyt on nimenomaan ylivoima hallinnut pari vuotta, Kivi toteaa ja todistaa kehityksen taulukosta.