Alkukauden vireensä hukannut TPS otti edellisessä ottelussaan pohjakosketuksen, josta on suunta vain ylöspäin.

TPS haki tiistaina Kuopiosta 3–7-tappion, joka huipensi Palloseuran vaikean ajanjakson SM-liigassa. Kuudesta pelistä on kertynyt jo viisi tappiota, yhdeksästä ottelusta seitsemän.

Vielä alkukaudesta TPS porskutti päävalmentaja Toni Söderholmin tulikasteessa erinomaisin tuloksin. Myös joukkueen rakenne näytti sisältävän paljon potentiaalia.

– Sellainen jätkämäisyys ja kilpailullisuus oikein hohtivat joukkueesta syksyllä. Silloin oli kysymys, että kuinka isoksi nuo nuoret lahjakkuudet kasvavat tämän vuoden aikana, koska heillä on tukenaan paljon kokeneita pelaajia. Nyt se on kääntynyt päinvastaiseksi, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihmetteli torstaina MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa.

Kivi nostaa videolla esiin pahoja puolustuspelin haavoittuvaisuuksia tiistain KalPa-ottelusta.

TPS on pudonnut vaikean talvijaksonsa aikana SM-liigassa viimeiselle pudotuspelipaikalle. Kiveä mietityttää tuloksia enemmän tapa, jolla joukkue tällä hetkellä pelaa.

– KalPa-pelin jälkeen Toni Söderholm oli tosi pettynyt siihen, että kuinka paljon pelaajat tekevät hommia sen eteen, että kiekko ei menisi omalle maalille. Sehän nyt on helmikuussa aikamoinen kysymys. Kyllähän ne nyt siinä vaiheessa pitäisi olla valmiina, koska se on viidellä viittä vastaan -pelin yksi kolmesta tärkeimmästä asiasta, Kivi sanoi.

– Tepsin kannalta voi olla hyväkin, että tuli näin pohjanoteeraus KalPaa vastaan. On totaalisesti vain yksi suunta.

Turkulaisilla on edessään vielä kaksi kotiottelua, joiden jälkeen koittaa lähes pelkkiä kotiotteluita sisältävä runkosarjan päätösjakso. Tässä TPS:lle tulee tilaisuus saada hiottua peliään edes jonkinlaiseen kuosiin.

