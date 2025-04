Ranska elvyttää Iberian nurin mennyttä verkkoa sadoilla megawateilla – Fingridin johtaja kertoo, mistä on kyse

Maanantaina iskenyt sähkökaaos on helpottamassa Espanjassa, kun sähköjä on palautettu pikkuhiljaa uusille alueille. Lisäksi Ranskan kantaverkkoyhtiö RTE on rientänyt apuun ja pumpannut Iberian niemimaalle satoja megawatteja ikään kuin elvyttääkseen Espanjan ja Portugalin aluetta.

Espanjassa sähköt on saatu palautettua useille alueille maan pohjois-, etelä- ja länsiosissa, kertoo Espanjan sähköverkko-operaattori.

Myös Ranskan verkkoyhtiö aikoo BBC:n mukaan kasvattaa syöttämänsä sähkön määrää heti, kun Iberian niemimaan verkko pystyy sen vastaanottamaan.

Aikaisemmin maanantaina Espanjan yleisradio kertoi Ranskan verkko-operaattorilta saatujen tietojen pohjalta, että yhteys Ranskaan ja samalla muuhun Euroopan laajuiseen sähköverkkoon katkesi automaattisesti vian alettua.

Fingridin sähköjärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Tuomas Rauhala kertoo MTV Uutisille, että suojamekanismeilla estetään laajojen vikojen leviämistä naapurimaihin.

Vian havaitseminen on mahdollisesti laukaissut suojamekanismit ja käytännössä eristänyt Iberian niemimaan alueen muusta verkosta.

Vika vaikutti tilapäisesti myös osassa Etelä-Ranskaa. Andorrassa sähköt olivat mediatietojen mukaan poikki muutamia sekunteja, kunnes siirtoyhteys Ranskaan palautettiin.

Koska massiivinen vika ei päässyt kunnolla leviämään naapurien puolelle, Ranska voi nyt auttaa espanjalaisia korjaamaan verkkonsa.

Rauhalan mukaan sähkön syöttö normaalisti toimivasta muun Euroopan sähköverkosta vikaantuneen verkon suuntaan nopeuttaa huomattavasti sähköjen palauttamista vika-alueella.

– Tämä on oikeastaan se nopein ja varmaan tärkein keino palauttaa sähköjä tällaisella laajalle alueelle. Annetaan sähköä ikään kuin ehjästä isosta järjestelmästä.

Mikä meni vikaan?

Portugalin kantaverkkoyhtiö REN kertoi aiemmin tänään, että vian olisi laukaissut Espanjan sää.

REN:in mukaan syynä olisi harvinainen ilmakehän ilmiö, jossa Espanjan sisäosissa oli suuria lämpötilanvaihteluja.

Vaihtelut johtivat tilanteeseen, jossa suurjännitelinjoissa alkoi ilmetä heilahtelua.

Heilahtelut verkon jännitteessä ja taajuudessa puolestaan johtivat vakaviin häiriöihin sähköjärjestelmässä.

Tuomas Rauhala ei tämänhetkisten mediatietojen valossa pysty kommentoimaan, mistä viasta on mahdollisesti kyse.

– Kuulostaa kyllä todella erikoiselta, että jos kyse on nimenomaan ympäristön lämpötilavaihteluista, että ne voisivat aiheuttaa jotain heilahteluja tai tällaisia värähtelyjä.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoi alkuillasta Suomen aikaa, ettei vian syystä ole vielä varmuutta.

Entä yleisellä tasolla, millaisia vaikutuksia lämpötilalla on sähköverkon toimintaan?

Rauhalan mukaan lähtökohtaisesti mitä lämpimämpi säätila on, niin sitä vähemmän sähköjärjestelmässä voi tehoa siirtää.

– Tämä ei ole varsinaisesti lämpötilaeroon liittyvä asia, vaan yksinkertaisesti absoluuttiseen lämpötilaan. Mitä kuumempaa on, niin sitä vähemmän itse asiassa verkkoyhtiöiden pitää sallia tehonsiirtoa verkossaan.

– Tilanne on edelleen epäselvä, mutta kyseessä voisi olla tilanne, jossa kuvatun ilmiön seurauksena on syntynyt useampia, lähes yhtäaikaisia vikoja, joita sähköjärjestelmä ei sillä hetkellä ole kestänyt. Ilmiö itsessään ei ole tuttu tämän kuvauksen perusteella, eikä siitä ole tullut lisätietoja.

Portugalin verkkoyhtiö REN arvioi aiemmin tänään, että verkon saattaminen täysin normaaliin tilaan Portugalissa voi viedä jopa viikon, sillä korjaustoimet vaativat rajat ylittävien sähkövirtojen tasapainottamista.