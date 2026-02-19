Lähes kaikessa elektroniikassa käytettävien muistipiirien hinnat ovat nousseet moninkertaisiksi vain muutamassa kuukaudessa. Muisteja haalitaan tällä hetkellä datakeskuksiin, joita rakennetaan paljon tekoälyä varten.

Kesällä hieman yli sata euroa maksaneiden kahden 16 gigatavun DDR5-muistimoduulin paketit maksavat nyt yli 400 euroa. Tämä käy ilmi Hinta.fi:n seurannasta.

Hinnat ovat nousseet vain muutamassa kuukaudessa. Samuel Tuomela ja Vikke Kuusi kertovat, että näillä hinnoilla muistit jäävät hyllyyn.

– Vähän kauhistuttaa. Omat projektit ovat olleet seisonnassa sen takia, että hinnat ovat nousseet melkein nelinkertaisiksi, Tuomela sanoo.

Kyse on nopeasta keskusmuistista eli ram-muistista, jota elektroniikka ja tietokoneet käyttävät työmuistinaan. Sen määrällä on keskeinen vaikutus tietokoneen suorituskykyyn.

– Puhuimme töissä, että pitäisi lisätä muistia koneeseen, mutta tässä joutuu menemään askel kerrallaan, kun tulee vähän liian kalliiksi päivitellä, Kuusi jatkaa.

Tuomelalla on kokemusta komponenttipulasta jo parin vuoden takaa, kun näytönohjainten hinnat nousivat reippaasti.

– Ostin silloin uuden näytönohjaimen ja maksoin korkean hinnan. Sen jälkeen hinnat tulivatkin alas. Koetan välttää samaa virhettä tässä.

Datakeskukset haalivat osat

Riihimäkeläisen Mikropolix Oy:n toimitusjohtajan Juha Mäkelän mukaan hinnat ovat nousseet pahimmillaan satoja prosentteja puolen vuoden aikana.

Muistipiirejä on tällä hetkellä hyvin vähän markkinoilla. Tuotantokapasiteetti menee datakeskusten tarpeisiin.

– Tämän hetken tekoälybuumi vaatii dataälykeskuksia, jotka taas vaativat nimenomaan tätä muistia, jota tarvitaan tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa.

Sama on havaittu Verkkokauppa.comilla, kaupallinen johtaja Tatu Kaleva kertoo.

– Tekoälydatakeskusten muistitarve vaikuttaa saatavuuteen ja erityisesti suurimuististen laitteiden hintojen nousuun.

Muistipiirien kallistuminen heijastuu myös muiden osien hintoihin, sillä näitä tarvitaan esimerkiksi näytönohjaimissa, kovalevyissä ja näytöissä.

Mäkelän mukaan näytönohjainvalmistajatkaan eivät saa tarvitsemiaan muistipiirejä, ja se näkyy jo markkinoilla.

– Puoli vuotta sitten oli vielä hyvä valikoima näytönohjaimia. Tällä hetkellä se on yksi, kaksi tai kolme vaihtoehtoa ja suurin piirtein ota tai jätä -tyyliin.

Hän havainnollistaa hintojen nousua.

– Jos lasketaan, että tietokone maksoi syksyllä noin 500 euroa, nyt se maksaa tuhat euroa.

Verkkokauppa.comin Kalevan mukaan hintojen nousu tulee näkymään laitteiden hinnoissa viiveellä.

– Meillä on pitkiä sopimuksia ja vielä varastoa jäljellä, joten meillä on koko vuoden alkupuolisko turvattuna.

Muistipiirien maahantuojien toimitusajat ovat Mikropolixin Mäkelän mukaan tällä hetkellä viikkoja tai peräti kuukausia, mikäli haussa on tietty yksittäinen malli.

– Eikä ole mitään takeita, että sitä saadaan.

Asiakkaat odottavalla kannalla

Uusimman teknologian muisti on toki nopeinta, mutta hinta pakottaa kompromisseihin.

– Jos asiakkaalla on mahdollisuus esimerkiksi odottaa vähän aikaa, suosittelemme sitä. Jos on akuutti tarve, ei ole paljoa vaihtoehtoja, Mäkelä sanoo.

Kaleva vinkkaa pohtimaan, että tarvitseeko kaikista tehokkainta ja kalleinta vaihtoehtoa.

– Aina ei tarvitse olla isointa muistia. Edellisen sukupolven huippumalli voi olla hinta–laatu-suhteeltaan paras valinta.

Tilanne on näkynyt suoraan muistien kysynnässä niin Verkkokauppa.comissa kuin Mikropolixissa.

– En osaa sanoa prosentuaalisia lukuja, mutta tämä on näkynyt siten, että myynti on vähentynyt. Asiakkaat odottavat, että muuttuisiko tilanne parempaan suuntaan, Mäkelä sanoo.

Helpotusta tilanteeseen ehkäpä vasta vuosien päästä

Kaleva arvelee, että pula helpottaa aikaisintaan ensi vuonna.

– Tulevaisuus näyttää, miten muistien kysyntä jatkuu.

Mäkelän mukaan tilanne voisi parantua vuonna 2028, kun muistivalmistajat saavat uusia tuotantolaitoksia pystyyn.

Siihen saakka ala on muisteista enemmän maksavien palvelinkeskusten talutusnuorassa.

– Muistivalmistajat saavat tällä hetkellä parempaa katetta datakeskuksilta. Se ohjaa tarjontaa sinne, Kaleva sanoo.