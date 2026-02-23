Alan asiantuntijat ovat olleet epäileväisiä, mutta yrityksen mukaan uusin testi todensi ainakin pikalatausväitteen.

Suomalaislähtöinen Virossa toimiva teknologiayritys Donut Lab sanoo tuovansa markkinoille maailman ensimmäisen sataprosenttisen kiinteän olomuodon akun. Yrityksen mukaan akkua voidaan jo valmistaa sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin.



Kiinteän olomuodon akku on uutta teknologiaa, jota kehittelevät kilpaa niin lukuisat kasvuyritykset kuin vakiintuneet autonvalmistajatkin.



Donut Lab on esittänyt väitteitä, jotka kiilaisivat akun ohi kaikista tällä hetkellä markkinoilla olevista. Akku olisi nykyisiä nopeampi ladata, sen energiatiheys olisi parempi ja käyttöikä hyvin pitkä. Lisäksi akku kestäisi hyvin lämpötilan vaihteluita ja olisi litiumioniakkuja edullisempi ja ympäristölle ystävällisempi valmistaa.



Akkuteknologian asiantuntijat ovat suhtautuneet väitteisiin skeptisesti. Yritys ei ole avannut tieteellistä työtä tai keksintöä akun taustalla tai esittänyt kaikkia väitteitään tukevia tutkimustuloksia.



Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt mittauksia Donut Labin akun ominaisuuksista tutkimuslaboratoriossaan. VTT:ltä kerrottiin STT:lle kyseessä olevan luottamuksellinen toimeksianto, jonka sisältöjä VTT ei avaa, vaan asiakas saa julkaista materiaalia niin halutessaan.



Donut Lab julkaisi ainakin osan tuloksista maanantaina ja esitteli akun ominaisuuksia videolla. Ainakin testattu kenno voidaan kuin voidaankin ladata lähes täyteen vain noin viidessä minuutissa. Näin ainakin muutaman kerran ja testiolosuhteissa.

Epäilyksiä ilmassa

Donut Labin yritysryppäästä löytyy akkujen lisäksi muitakin ihmetyksen aiheita. Yle uutisoi tammikuussa Donut Labin sisaryhtiö Vergen tilintarkastuksessa esiintyneistä ongelmista. Helmikuussa Yle kertoi tekoäly-yritys Asilabin hurjista markkinointilupauksista.



Yritykseen on kuitenkin myös uskoa, ja esimerkiksi tietoturvayritys F-Securen perustajana tunnettu Risto Siilasmaa on paitsi sijoittanut Donut Labiin myös nimitetty sen hallitukseen.



Materiaalifysiikan professori Vesa-Pekka Lehto Itä-Suomen yliopistosta ei arvioi yrityksen toimintaa, mutta katsoi maanantaina julkaistuja testituloksia STT:n pyynnöstä.



– Latausnopeus on poikkeuksellinen, etenkin jos otetaan huomioon se, että kyseessä olisi kiinteän olomuodon akku, Lehto sanoo.



Toisaalta arvot ja latauskäyrät näyttävät Lehdon mukaan tyypillisiltä litiumioniakuille. Vielä ei tiedetä kennon massaa tai sitä, mitä sen sisällä on.



Julkaistut tulokset näyttävät siis tukevan väitteitä pikalatauksesta. LUT-yliopiston energiavarastoinnin professori Pertti Kauranen kertoo STT:lle, että muutkaan lupaukset eivät ole mahdottomia, vaikka ne ovat vielä toistaiseksi epätodennäköisiä saavuttaa. Akussa olisivat kaikki ne hyvät ominaisuudet, mitä akulta voi toivoa.



– Tällainen akku voisi esimerkiksi kestää kauemmin kuin ympärillä oleva sähköauto, Kauranen sanoo.



Käyttöiän testaamisessa tulee kestämään, arvioi Lehto. Siinäkin kestänee, jos ominaisuuksia ja niiden onnistunutta testausta julkaistaan parametri kerrallaan.



– Mutta kun kaikkien parametrien pitäisi olla kerralla voimassa. Se on se suurin kysymysmerkki, Lehto sanoo.

Kiusoittelu osa strategiaa

Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki kertoo STT:lle, että yrityksen väitteet akun ominaisuuksista pysyvät samoina. Kiusoitteleva tiedotuslinja on osa strategiaa.



Muitakin akun ominaisuuksia tullaan julkistamaan jatkossa, ja jo ensi viikolla olisi lisää luvassa. Akussa käytettyjä materiaaleja tai väitettyä uniikkia lähestymistapaa ei vielä kerrota julkisuuteen.



– Meiltä on kysytty, miksi te ette julkista, jos se on jo olemassa. Jos sen ajattelee yrityksen näkökulmasta, olisi järjetöntä julkaista salaisuudet ja työntää vauhtia kilpailijoihin, Lehtimäki sanoo.



Lehtimäen mukaan akkuja jo rakennetaan ja jonkin verran tultaisiin valmistamaan myös Suomessa ja Virossa. Asiakkaista tietoa paljastettaisiin kevään aikana.



– Tyyppihyväksyntäprosesseja muun muassa Yhdysvaltoihin on Vergen puolella meneillään. Useiden asiakkaiden kanssa tehdään jo akkuprototyyppejä.