Sähkön hurjimmat hintapiikit voivat olla historiaa – Suomi pääsi Ruotsin energia-apajalle 1:34 Muutamia viikkoja toiminut Aurora Line -vahvistaa huomattavasti Suomen sähköjärjestelmää. Julkaistu 31 minuuttia sitten Ossi Rajala ossi.rajala@mtv.fi OssiRajala Sähkön riittävyys ja huoltovarmuus ovat parantuneet, kun Suomen ja Ruotsin välinen Aurora Line -siirtoyhteys on vastikään valmistunut. Suuret sähkön hintapiikit saattavat jäädä historiaan, sillä muutamia viikkoja toiminut Aurora Line -vahvistaa huomattavasti Suomen sähköjärjestelmää. Muhokselta Pohjois-Ruotsiin kulkeva, 380 kilometrin mittainen siirtoyhteys antaa mahdollisuuden siirtää keskikokoisen ydinvoimalan verran sähköä maiden välillä.





MTV / Fingrid

Noin 250 miljoonaa euroa maksanut siirtoyhteys päästää suomalaiset paremmin Pohjois-Ruotsin energia-apajille.

– Aurora Line kytkee Suomen sähköjärjestelmän entistä tiiviimmin Pohjois-Ruotsiin, jossa on tarjolla puhdasta, edullista ja joustavaa vesisähköä. Käytännössä näkyy siinä, että sähkön riittävyys paranee mutta myös keskihinta tulee laskemaan uuden sähkönsiirtoyhteyden kautta, kertoo Fingridin sähköjärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala.

Aurora Line on toistaiseksi Fingridin suurin investointi tällä vuosikymmenellä.

Yhteys hyödyttää myös Ruotsia, sillä tuulisina päivinä Suomi voi olla sähkön viejä, kun tuotantoa on yli oman tarpeen. Pohjois-Ruotsi on tosin yksi Euroopan edullisimmista sähköalueista suuren tuotantokapasiteetin myötä.

– Yhteys kasvattaa keskikoisen ydinvoimalan verran siirtokapasiteettia. Tämä lisäys syntyy myös Ruotsin suuntaan, Rauhala toteaa.

Isoja vetyhankkeita ei vielä näy

Fingrid uskoo suuren investointinsa vauhdittavan muita energiahankkeita, mutta toistaiseksi esimerkiksi suuret vetyhankkeet eivät ole Suomessa etenemässä.

Hyvä ja varma sähköverkko on yksi edellytys uusille energiainvestoinneille, joita Suomeen yritetään houkutella.

Hallitus julkisti hiljattain yli sadan miljoonan euron kasvupaketin erityisesti energia-alalle, ja ainakin pientä tai keskikokoista vauhtia on odotuksissa.

– Uskon, että vauhtia saadaan pieniin ja keskisuuriin uuden teknologian hankkeisiin. Sitä en usko, että tällä (hallituksen) paketilla lähtee teollisuuden kovasti odottamaa isoa investointiaaltoa liikkeelle, pohtii Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Suomeen on suunnitteilla paljon esimerkiksi datakeskuksia ja erilaisia vetyhankkeita. Elektrolyysillä tuotetun puhtaan vedyn on ennustettu olevan yksi tulevaisuuden energiamuodoista, mutta toistaiseksi suurta läpimurtoa ei ole käytännössä tapahtunut.

Vaikeutena esimerkiksi suurissa vetyhankkeissa on se, että investointien kannattavuudesta ei ole varmuutta. Puhtaan vedyn tuotanto vaatii paljon puhdasta sähköä.

– Tällä hetkellä investointeja vaivaa se, että ei luoteta siihen, että se markkina syntyy puhtaan vedyn tuotteille, Leskelä tiivistää.

Etenevätkö ilmastoteot?

Ratkaisevaa on se, kuinka pontevasti erityisesti Euroopan unioni pyrkii pääsemään irti fossiilista polttoaineista niin liikenteessä kuin energiateollisuudessa.

Jos ilmastotavoitteet vesittyvät, uudenlaista vihreän siirtymän teollisuutta ei välttämättä synny paljon.

– Olisi tärkeätä, että EU:ssa edetään määrätietoisesti, jotta esimerkiksi eri liikennemuodot saadaan irti fossiilisista. Tähän liittyy paljon epävarmuuksia. Aika moni taho on vesittämässä näitä tavoitteita, Leskelä miettii.

Osa EU-maista epäröi ilmastotoimien kanssa niiden kustannusten takia ja fossiilisilla polttoaineilla on yhä puolestapuhujansa ilmastovaikutuksista huolimatta.