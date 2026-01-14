



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





USA:n ja Tanskan Grönlanti-kokous on päättynyt | MTV Uutiset





Tanskan delegaatio DR:lle: Grönlanti-tapaaminen sujui hyvin – ulkoministeri ja suurlähettiläs tekivät nyrkkitervehdyksen 2:28 MTV Kööpenhaminassa: Neuvottelut Grönlannin tulevaisuudesta päättyivät – mitä kokouksen kulusta tiedetään? Julkaistu 14.01.2026 19:09 (Päivitetty 42 minuuttia sitten ) STT Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltain välinen Grönlanti-kokous Washingtonissa on päättynyt. Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit saapuivat keskiviikkona Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiota sekä varapresidentti J. D. Vancea. Kokous alkoi myöhään iltapäivästä ja päättyi hieman ennen seitsemää Suomen aikaa. Paikalle saapuivat muun muassa Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt. – Pyysimme tapaamista, koska halusimme siirtää keskustelun kokoustilaan, missä osallistujat voivat katsoa toisiaan silmiin ja puhua näistä asioista, Rasmussen sanoi tiistaina. Tanskan ja Grönlannin edustajat tulivat kokouksesta "rennon oloisesti", kertoi Kööpenhaminasta MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen. Rasmussenin kerrotaan tehneen Tanskan Yhdysvaltain suurlähettilään Jesper Møller Sørensenin kanssa nyrkkitervehdyksen, kertoo tanskalainen Danmarks Radio,

DR

.

Rasmussen ja Motzfeldt eivät heti kommentoineet medialle tapaamisen sujumista. Sen sijaan he panivat tupakaksi.

1:58 Katso myös tv-juttu: Neuvotteluja Grönlannin tulevaisuudesta on käyty illalla Washingtonissa.

Tanskan delegaatio DR:lle: Tapaaminen sujui hyvin

DR:n poliittinen kirjeenvaihtaja Christine Cordsen kertoo kuulleensa Tanskan delegaation jäseneltä kokouksen menneen hyvin.

– He ovat helpottuneita ja kokevat, että tapaaminen meni hyvin, Cordsen kertoo.

Tapaaminen kesti odotettua pidempään – ja myös se on hyvä uutinen.

– Hyvin lyhyt tapaaminen on huono merkki, koska silloin asiat voivat ajautua heti ristiriitaan. Joten myös tapaamisen pituutta voidaan pitää hyvänä merkkinä.

Tanskan Washington DC:n suurlähetystössä pidetään lehdistötilaisuus kello kahdeksan jälkeen Suomen aikaa.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ja ulkoministeri Marco Rubio poistuvat Eisenhowerin hallintorakennuksesta Tanskan ulkoministerin Lars Løkke Rasmussenin ja Grönlannin ulkoministerin Vivian Motzfeldtin kanssa.AFP / Lehtikuva

Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt poistumassa Eisenhower‑rakennuksesta.AFP / Lehtikuva

Sotilaallista läsnäoloa lisätään Grönlannissa

Tapaamisen alla Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kertoi maan vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Tanskan puolustusministeriön lausunnon mukaan toimeen ryhdyttiin jo keskiviikosta alkaen.

Puolustusministeriön mukaan Grönlantiin ja sen ympäristöön lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti myöhemmin viestipalvelu X:ssä, että Grönlantiin saapuisi ruotsalaisia sotilaita jo keskiviikkona.

Kristerssonin mukaan ruotsalaiset ovat osa ryhmää, jonka muodostavat useat liittolaismaat. Ryhmä osallistuu Operation Arctic Endurance -harjoitukseen, hän kirjoittaa.

Kristerssonin mukaan ruotsalaissotilaita lähetetään Grönlantiin Tanskan pyynnöstä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietojen mukaan kyse on pienehköstä joukosta aseettomia ruotsalaissotilaita.

Lue myös: Ruotsi lähettää sotilaita Grönlantiin

Trump perustelee kansallisella turvallisuudella

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.

Trump kertoi asiasta keskiviikkona Truth Social -alustalla vedoten Yhdysvaltain kansalliseen turvallisuuteen.

Trump julkisti viime keväänä suunnitelmansa kunnianhimoisesta ohjuspuolustusjärjestelmästä, jota kutsutaan Golden Domeksi eli Kultakupoliksi.

Trump puhui ohjuspuolustusjärjestelmästä jo vaalikampanjassaan. Trumpin mukaan järjestelmä suojaisi Yhdysvaltoja jopa avaruudesta laukaistuilta ohjuksilta.

Trump kirjoittaa julkaisussaan myös, että Nato olisi entistä vaikuttavampi ja tehokkaampi, jos Grönlanti olisi Yhdysvaltain käsissä.

– Mikään vähempi ei ole hyväksyttävää, Trump kirjoitti.

Rubio kertoi viime viikolla Yhdysvaltain kongressille, että presidentti Trump on kiinnostunut Grönlannin ostamisesta.

Valkoinen talo puolestaan kertoi, että Trumpin hallinto käy läpi erilaisia vaihtoehtoja Grönlannin hankkimiseksi, mukaan lukien sotilaalliset keinot.

"Valitsemme Tanskan"

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen puolestaan sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa, ettei Grönlanti halua olla osa Yhdysvaltoja.

Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen väliltä, se valitsee Tanskan. Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.

– Jos meidän on valittava tässä ja nyt, valitsemme Tanskan, Nielsen sanoi.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti samassa lehdistötilaisuudessa, ettei Grönlanti ole myytävänä. Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.

– Ei ole ollut helppoa vastustaa täysin kohtuutonta painostusta lähimmältä liittolaiseltamme, Frederiksen sanoi.

Juttu päivittyy.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.