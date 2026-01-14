Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit kommentoivat yhdysvaltalaisedustajien kanssa käytyjen neuvottelujen antia noin kello 20 alkaen. Voit seurata tilaisuutta suorana yllä olevasta ikkunasta.

Tiedotustilaisuuden alkaminen on myöhässä aikataulusta.

Tanskan ja Grönlannin ulkoministerien ja Yhdysvaltojen edustajien tapaaminen Washingtonissa päättyi hieman ennen seitsemää illalla Suomen aikaa.



Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt eivät heti kommentoineet medialle tapaamisen sujumista. Tanskalaismedia DR:n poliittinen kirjeenvaihtaja Christine Cordsen kertoo kuulleensa Tanskan delegaation jäseneltä kokouksen menneen hyvin.