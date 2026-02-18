Pahamaineinen rikollinen luovutettiin Ruotsiin vastaamaan teoistaan. Dalennätverket-rikollisjengin avainhahmoksi kutsuttu Ildar "Scar" Galiyev luovutettiin Ruotsiin Kreikasta.
Yksi Ruotsin etsityimmistä rikollisista on palannut Ruotsin maaperälle, uutisoivat SVT ja Aftonbladet.
26-vuotiaan nuorukaisen syntilista on pitkä. Ildar "Scar" Galiyev luovutettiin tiistaina Ruotsiin Kreikasta. Scar on englantia ja tarkoittaa suomeksi arpea.
Galiyevia epäiltiin entuudestaan 20 rikoksesta, muun muassa kahdesta murhasta, vakavista aserikoksista ja yllyttämisestä vakavaan tuhotyöhön.
Entisten rikosepäilyjen päälle lisättiin vastikään kaksi uutta, niin ikään vakavaa rikosepäilyä: murhaan yllyttäminen ja murhan valmistelu kahdessa eri tapauksessa.
Miehen epäilleen liittyvän esimerkiksi Hässelbyssä keväällä 2023 rivitalossa tapahtuneeseen räjähdykseen.
Niin ikään ”Scar” liittyy viranomaisten mukaan Fullerössä syksyllä 2023 tapahtuneeseen räjähdykseen, jossa kuoli 24-vuotias nainen.
Ruotsin viranomaiset ehtivät metsästää miestä pitkään. Lopulta hänet pidätettiin Kreikassa kesällä 2024, ja tuomittiin 20 kuukaudeksi vankeuteen.
Avainhahmo, yllyttäjä
Aftonbladetin tietojen mukaan Galiyevin uskotaan toimineen "yllyttäjänä" eteläisessä Tukholmassa syksyllä 2023 tapahtuneessa henkirikoksessa, jossa 18-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi Mälarhöjdenin urheilukeskuksen luona.
Aftonbladetin lähteiden mukaan miehen uskotaan kytkeytyvän myös useaan muuhun korkean profiilin murhatapaukseen viime vuosien ajalta.
Ruotsalaislehden mukaan Ildar "Scar" Galiyevin uskotaan liittyvän myös vuonna 2021 surmatun räppärin Nils "Einár" Grönbergin kuolemaan.
Myös MTV Uutiset raportoi tuolloin räppärin kuolemasta.
Aftonbladetin mukaan Galiyeviä ei ole kuitenkaan todisteiden puutteen vuoksi pystytty yhdistämään Grönbergin tapaukseen.
Tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Galiyevia aiotaan nyt kuulustella myös kyseisestä tapauksesta.
– Epäilemme, että hän on sekä tekijä että rikokseen yllyttäjä eri tapauksissa, sanoo syyttäjä Mats Ihlbom.
Ildar "Scar" Galiyevia on kuvailtu myös eteläisessä Tukholmassa toimivan Dalennätverket rikollisverkoston avainhenkilöksi.
– Useissa tapauksissa rikosten tekemiseen on käytetty nuoria henkilöitä, ja tekojen epäillään liittyvän rikollisverkostojen väliseen taisteluun, syyttäjälaitoksen tiedotteessa todetaan.
