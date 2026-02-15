Pankkiautomaattien räjäytysten sarja hämmensi Suomea kesällä ja syksyllä 2009. Tekojen takana oli ruotsalaisten ammattirikollisten liiga.

Ruotsalaisten Suomessa tekemä rikossarja alkoi heinäkuussa 2009, kun liiga räjäytti ensimmäisen automaatin Kanta-Hämeessä Hauholla.

– Muutamien päivien päästä siitä oli tuplaräjäytykset, Humppilassa ja Punkalaitumella. Sarjassa alkoi olla joitain viitteitä Ruotsiin, joissa näitä oli ollut. Tutkinta siirtyi Turkuun keskusrikospoliisille, rikosylikonstaapeli (evp.) Jari Veijalainen kertoi Rikospaikan haastattelussa.

Neljännen ja viimeisen kerran liiga iski Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä lokakuun alussa.

Automaattien räjäytykset ja törkeät varkaudet tehtiin yöaikaan ja tekotapa oli kaikissa neljässä räjäytyksessä hyvin suoraviivainen.

– Nimensä mukaisesti kohteet räjäytettiin auki. Tekijöiden piti tietysti huolehtia siitä, että räjähdysaineen määrä oli mitoitettu oikein. Oli selvää, että osa rahoista joka tapauksessa tuhoutuu, mutta että tuho ei olisi liian mittava. Oli tietty tapa, millä he sitä tekivät, ja sitä toistettiin.

Poliisi löysi liigan ensimmäisissä teoissa käyttämän BMW:n hylättynä ladosta. Liiga oli ollut ennen viimeistä räjäytystä Pyhäjärvellä jo jonkin aikaa Suomen ja Ruotsin poliisin tarkkailussa.

Tilaustyö

Poliisille oli selvinnyt, että räjäytysten tekijöinä on ammattirikollisia, jotka olivat aiemminkin syyllistyneet vakaviin rikoksiin.

– Tutkinnassa tuli ilmi, että räjäytyssarja oli tilaustyö. Ennakkoon toinen taho oli tiedustellut automaattien sijainnit ja myi räjäytyskeikat pikkutarkkoine ohjeineen 25 prosentin palkkiolla ryhmittymälle, joka oli Ruotsin vankilassa perustettu rikollisjengi, Veijalainen kertoi.

Lisäksi varsinaisten räjäytysten tekijöille toimitettiin anastetut autot sekä räjähteet nuottien mukaisiin paikkoihin, räjähteitä muun muassa maastokätköihin.

Poliisi oli myös Ruotsissa tarkkaillut, kun rikosvyyhtiin liittyneet osapuolet tapasivat toisiaan pikaruokaravintolassa. Teletiedot olivat myös osa näyttöä.

Ennen viimeistä räjäytystä Pyhäjärvellä lokakuussa 2009 poliisi oli asentanut rikollisten käyttämään autoon seurantalaitteen.

Viranomaisilla suuroperaatio

Poliisi pystyi sen avulla seuraamaan rikollisten pakoa kauempaa ja tulevaa kiinniottoa varten oli varattu riittävästi vahvuutta ja voimaa.

Suuroperaatiossa oli mukana kaikkiaan satakunta poliisia. Myös Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat antoivat virka-apua.

Rikolliset vaihtoivat pakomatkalla vielä autoa, mutta poliisin ratkaiseva isku tuli Pohjois-Savossa Rautavaaralla, kun valmiusyksikkö Karhu otti liigan viisi jäsentä tiellä kiinni autosta. He eivät tehneet vastarintaa.

Räjäyttäjäliigaan kuuluneet miehet olivat 23-36 -vuotiaita Ruotsin kansalaisia.

– Viimeisessä teossa käytetty auto oli kätketty metsään ja tekovälineitä oli poltettu nuotiossa. Nuotion pohjasta löytyi myös yhden tekijän kihlasormus. Se oli raskauttava moka, Veijalainen sanoi.

Tuomiot yhdeksälle ruotsalaiselle

Kuulusteluissa epäillyt pysyivät pitkälle vaiti, yhtä lukuun ottamatta.

– Yksi tekijöistä alkoi selvittää omaa osuuttaan. Samalla selvisi laajemminkin liigan toiminta ja se, että keikat oli ostettu toiselta ryhmältä ja teot oli tehty niiden tietojen pohjalta.

– Myöhemmin selvisi, että tätä henkilöä kohtaan oli verhottua uhkausta, joka liittyi musiikkivideoon.

Vuonna 2012 julkaistuun Kartellen – Rädda kungen -musiikkivideota varten oli hankittu muun muassa oikeussalinauha miehen kertomuksesta sekä esitutkinta-aineistoon liitettyä valvontakamerakuvaa räjäytyksistä.

Liigan saaliit automaateista olivat yhteensä lähes 400 000 euroa. Oikeuden mukaan törkeät varkaudet ja räjähderikokset tehtiin kahdessa eri ryhmässä.

Syytettyinä oli kaikkiaan yhdeksän ruotsalaismiestä.

Tuomioiden pituudet vaihtelivat puolestatoista vuodesta yli viiteen vuoteen vankeutta. Lisäksi miehet määrättiin maksamaan kuluja ja vahingonkorvauksia yhteensä yli miljoonan euroa.

Katso videolta Rikospaikan juttu räjäyttäjäliigasta.