Bachelor-sarjasta tuttu Vivianna on mukana Manifestoijat-ohjelmassa.
Ylen uudessa Manifestoijat-dokumenttisarjassa seurataan neljää naista, jotka tavoittelevat unelmiaan manifestaation avulla. Mukana ovat Bachelor Suomi -sarjasta tuttu Vivianna, somevaikuttaja Linda, deittailumentori Inka sekä manifestointivalmentaja Mia.
Kuusiosaisen sarjan kerrotaan esittelevän elämäntavan, jossa jotkut toivovat puolisosta elämäänsä sekä taloudellista että rakkaudellista turvasatamaa. Itsenäinen kehittäminen nähdään keinona löytää rakkautta ja onnea.
Vivanna Eksymä on mukana Manifestoijat-sarjassa.YLE
Vivanna nähtiin viime kaudella mukana Bachelor-sarjassa.Ohjelmassa Joonas Kenttämies antoi viimeisen ruusun Monicalle Viviannan sijaan.
Viviannan tavaramerkiksi on muodostunut suorasanaisuus. Manifestoijat-sarjassa Vivianna rakentaa someuraa ja haaveilee provider-miehestä ulkomailla.
– Rikas, komee ja hyvä panee: pyhä kolminaisuus! hän kuvailee.