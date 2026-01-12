Bachelorettena tunnettu Jenny Helenius odottaa vauvaa.

Bachelorette-ohjelmasta tuttu Jenny Helenius, 41, odottaa lasta. Hän kertoi ilouutiset Instagramissa.

– Etsin rakkautta pitkään, mutta asiat eivät aina mene kuten suunnittelee. Löysin silti oman tieni, vaikka se oli välillä töyssyinen. Vuosi 2026 näyttää vihdoin erilaiselta, Jenny kirjoittaa.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Niinpä päätin tavoitella äitiyttä yksin (ja sekin tie vei vuosia), mutta jos kaikki menee hyvin, vuodesta 2026 alkaa vihdoin uusi tarina, kun pieni perheeni kasvaa vihdoin.

Helenius osallistui Suomen Bachelor-ohjelmaan vuonna 2016, kun Juha Larm (ent. Rouvinen) etsi ohjelmassa itselleen kumppania.

Helenius nähtiin myöhemmin Suomen Bachelorettena vuonna 2018.

