Bachelor-Arttu lopetti deittailun. Keväällä hän kuvaa Bachelor Suomi -ohjelman uutta kautta.

Uuden Bachelor Suomi -ohjelman poikamies Arttu Kilpeläinen kertoo, että hän on joutunut laittamaan deittailun nyt taka-alalle. Keväällä kuvattavan ohjelman alkaessa Kilpeläisen täytyy olla sinkku ja valmiina kohtamaan elämänsä rakkaus.

– Nyt ei enää dm:ää slaidata, että nyt meikä on ihan museossa ja luostarissa. Pitää olla ihan selibaattimies, Kilpeläinen sanoo Pitäskö erota? -podcastissa, jota hän pitää yhdessä terapeutti-Villenä tunnetun Ville Merisen kanssa.

Hän pohtii, että jos hän tässä tilanteessa lähestyisi jotakuta deittailumielessä esimerkiksi viestillä, olisi se heti uutisotsikoissa.

Kilpeläinen kertoo myös aloittaneensa kuntokuurin ohjelman kuvauksia varten.

– Kaverini laittoi valmennusfirman pystyn ja teki minulle treeni- ja ravinto-ohjelmat. Sanoin hänelle, että nyt pitää olla yläpelti kuosissa keväällä. Todennäköisesti pitää olla pelti paljaana kameran edessä eli nyt laitetaan ukko kuosiin.

29-vuotias Kilpeläinen on tullut monille tutuksi somevaikuttajana, podcastaajana ja lisäksi hänet nähtiin viime kaudella Suomen surkein kuski -ohjelman yhtenä tuomarina.

Kilpeläinen seurusteli pitkään somevaikuttaja ja yrittäjä Pernilla Böckermanin kanssa. Kaksikko piti myös yhteistä podcastia. He ilmoittivat erostaan vuonna 2024.

Kilpeläinen kertoo Huomenta Suomessa, miksi suhteet eivät ole sen jälkeen ottaneet tulta alleen.

– Sitä tuntee monta kertaa olevansa hirveän valmis löytämään itselleen kumppanin. Sitten katsoo itseään peilistä ja ihmettelee, että mikä minussa on vialla, kun vierellä on ihminen, jossa kaikki on kohdallaan, mutta silti jostain syystä tunteet jäävät uupumaan. Ja sitten se navigointi siitä, että vienkö tätä vielä eteenpäin vai jätänkö tämän tähän, niin toistaiseksi olen tehnyt niin, että olen jättänyt sen siihen.

– Olen käynyt sitä terapiassa läpi ja olemme tulleet siihen lopputulokseen, että se on ollut karkuun juoksemista. En ole uskaltanut antaa itseäni toiselle ihmisille. Mutta nyt on sellainen tilanne, että asiaa on käsitelty, ja kun kuvaukset alkavat, niin sieltä ei karkuun pääse. Siellä on kohdattava se, mitä eteen tulee, Kilpeläinen sanoo.

Bachelorin matkassa ohjelmassa kulkee viime kaudelta tuttu juontaja Shirly Karvinen. Ohjelma kuvataan keväällä 2026 ja esitetään MTV:llä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.