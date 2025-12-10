Kolmiodraama-sarjassa Vilma mainitsee unelmiensa mieheksi Kimi Räikkösen.
Kolmiodraaman toinen kausi käynnistettiin viime viikolla, kun ensimmäiset rakkautta etsivät sinkut valitsivat deittikumppaninsa.
Yksi valintansa tehneistä osallistujista oli Vilma, joka on alun perin vanhoillislestadiolaisesta perheestä. Hän on lähtenyt liikkeestä parikymppisenä ja tutustunut vasta sitten deittailun maailmaan.
Tiedotteessa kerrotaan, että uskonnollinen tausta on vaikuttanut hänen deittielämäänsä siten, ettei hän syöksy suhteisiin vain seurustelun vuoksi vaan etsii kerrasta loppuelämän aviomiestä. Kerrotaan, että häntä viehättää miehessä pieni vekkulimaisuus ja pilke silmäkulmassa.
Vilma osallistuu Kolmiodraama-ohjelmaan löytääkseen rinnalle kumppanin, joka on "the one". Hänen unelmakumppaninsa on rento ja ihmisläheinen, jolla on pilkettä silmäkulmassa. Esimerkiksi hän mainitsee ex-formulakuski Kimi Räikkösen.