Bachelorettena tunnettu Jenny Helenius odottaa poikavauvaa.

Bachelorette-ohjelmasta tuttu Jenny Helenius, 41, paljasti Instagramissa odottavansa poikalasta.

– Kumpi sieltä sitten on tulossa? Ja selitän jo nyt; itku tuli ilosta ja siitä, että HÄN on ylipäänsä tulossa, Helenius kirjoittaa.

Helenius kertoi vuoden alussa Instagramissa odottavansa lasta ilman kumppania.

– Etsin rakkautta pitkään, mutta asiat eivät aina mene kuten suunnittelee. Löysin silti oman tieni, vaikka se oli välillä töyssyinen. Vuosi 2026 näyttää vihdoin erilaiselta, Jenny kirjoitti.

– Niinpä päätin tavoitella äitiyttä yksin (ja sekin tie vei vuosia), mutta jos kaikki menee hyvin, vuodesta 2026 alkaa vihdoin uusi tarina, kun pieni perheeni kasvaa vihdoin.

Helenius osallistui Suomen Bachelor-ohjelmaan vuonna 2016, kun Juha Larm (ent. Rouvinen) etsi ohjelmassa itselleen kumppania.

Helenius nähtiin myöhemmin Suomen Bachelorettena vuonna 2018.

