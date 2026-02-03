Sointu Borg & Tyrkyt -ohjelmassa on mukana uudelle kaudella ammattivaikuttajia.

Sointu Borg etsii jälleen uutta sosiaalisen median kirkkainta tähteä omassa Sointu Borg & Tyrkyt -ohjelmassaan, jossa vaikuttajat kilpailevat managerointisopimuksesta. Uudella kaudella on mukana kahdeksan kilpailijaa, jotka ovat jo ammattivaikuttajia.

Tiedotteessa kerrotaan, että ammattivaikuttajien kesken kilpailu on entistä tiukempaa, vaatimukset kovempia, tehtävä vaikeampia ja palaute suorempaa.

Vierailevina tuomareina nähdään Ernest Lawson, Sita Salminen, Emmi Lehtomaa, Joona Hellman ja Shirly Karvinen.

Heidät nähdään ohjelmassa:

Aada Länsiluoto

Aada LänsiluotoJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Aada tekee hyvinvointisisältöä ja valmentaa seuraajiaan kohti teräksisiä pakaroita sekä raudanlujaa itseluottamusta. Tunnistettavan henkilöbrändin luonut Aada ei pelkää provosoida, vaan pikemminkin kaataa bensaa liekkeihin muiden jarrutellessa. Aada ymmärtää elävänsä huomiotaloudessa eikä pelkää jakaa mielipiteitä. Äänekkään ja itsevarman kuoren alla sykkii lämmin sydän, joka on selvinnyt monista suruista.

Toni Ahonen

Toni AhonenJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Toni on ammattimaskeeraaja, joka tekee kauneussisältöä someen. Hän haluaa ravistella perinteistä miehen mallia ja leikitellä normeilla. Toni on sekoitus sähäkkyyttä, sarkasmia ja syvyyttä eikä jää sanattomaksi missään tilanteessa. Kansainvälisestä urasta haaveileva Toni on päässyt jo tekemään yhteistyötä isojen kauneusbrändien kanssa eikä hän ole tullut Soinnun oppeihin himmailemaan.

Jennika Vikman

Jennika VikmanJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Jennika on komedienne, joka käsikirjoittaa sketsejä TikTokiin. Taiteellinen Jennika on Erika Vikmanin pikkusisko ja tekee myös itse musiikkia. Oman persoonan tuominen esiin on jännittänyt Jennikaa, ja hän on piiloutunut sketsien taakse.

Miisa Asikainen

Miisa AsikainenJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Miisa on vastuullisen muodin plussamuija ja someaktivisti, jonka sisällöntuotanto on hyvin ammattimaista. Konseptoinnin osaava Miisa tekee värikästä somea omasta arjestaan ja pitää esillä tärkeitä teemoja aina kehorauhasta kakkostyypin diabeteksen kanssa elämiseen. Miisaa ohjaa vahva oikeudentaju ja halu tarjota vertaistukea ulkonäköpaineiden kanssa kamppaileville.

Yousra Chafak

Yousra ChafakJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Yousra tekee sisältöä meikkaamisesta ja muodista. Hän on ammattimaskeeraaja, joka jakaa seuraajilleen osaamistaan lukuisten kauneusvinkkien avulla. Yousra haluaa tuoda myös esiin marokkolaista taustaansa sekä toimia esikuvana maahanmuuttajataustaisille nuorille tytöille ja naisille.

Antti Ahtilinna

Antti AhtilinnaJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Antti alkoi ystäviensä yllyttämänä tehdä sisältöä elämästään yksikätisenä paraurheilijana jokunen vuosi sitten ja sai heti yllätyksekseen paljon seuraajia TikTokissa. Antti pyrkii somessa tarjoamaan vertaistukea lapsille ja nuorille, jotka kamppailevat erilaisuuden kanssa, sillä hän on ollut heidän kanssaan samassa tilanteessa.

Ann Sophie Martinez

Ann Sophie MartinezJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Ann Sophie on monipuolinen vaikuttaja, jonka somesta löytyy laadukasta sisältöä matkailusta muotiin ja urheiluun. Tunteensa avoimesti näyttävä Ann Sophie pitää omia somekanaviaan virtuaalisena päiväkirjanaan. Espanjaa pääkielenään puhuva Ann Sophie tekee videoita someen myös isänsä kanssa.

Niko Viljakainen

Niko ViljakainenJukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Niko on vauhdikas ja urheilullinen lifestyle-sisältöä tekevä vaikuttaja, jolta löytyy teknistä taitoa ja loputtomasti ideoita. Soinnulta Niko toivoo oppivansa enemmän tyrkkyasennetta, sillä hän haluaisi uskaltaa tuoda itseään vielä enemmän esiin ja ottaa tilaa. Love Islandissa aiemmin hurmannut Niko syttyy kilpailuasetelmasta ja tähtäimessä on voitto.

Uusi kausi julkaistaan Yle Areenassa kolmena peräkkäisenä maanantaina 16.2. alkaen.