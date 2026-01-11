Unelmien poikamiehenä nähdään tulevalla kaudella tv:stä tuttu ex-poliisi Arttu Kilpeläinen. Kilpeläinen kertoo, että hänellä oli tapana pakoilla parisuhteita, kunnes kävi asiaa läpi terapiassa.

Tulevalla Bachelor Suomi -kaudella tosirakkautta etsii julkisuudesta tuttu Arttu Kilpeläinen. Mies vieraili torstaina 8. tammikuuta Huomenta Suomessa ja julkisti asian suorassa lähetyksessä.

– Olen odottanut tätä hetkeä tosi kauan, että saan tämän harteiltani pois. Nyt ei tarvitse enää salailla, Kilpeläinen sanoi huojentuneena.

29-vuotias Kilpeläinen on tullut monille tutuksi somevaikuttajana, podcastaajana ja lisäksi hänet nähtiin viime kaudella Suomen surkein kuski -ohjelman yhtenä tuomarina.

Kilpeläinen seurusteli pitkään somevaikuttaja ja yrittäjä Pernilla Böckermanin kanssa. Kaksikko piti myös yhteistä podcastia. He ilmoittivat erostaan vuonna 2024.

Kilpeläinen kertoo Huomenta Suomessa, miksi suhteet eivät ole sen jälkeen ottaneet tulta alleen.

– Sitä tuntee monta kertaa olevansa hirveän valmis löytämään itselleen kumppanin. Sitten katsoo itseään peilistä ja ihmettelee, että mikä minussa on vialla, kun vierellä on ihminen, jossa kaikki on kohdallaan, mutta silti jostain syystä tunteet jäävät uupumaan. Ja sitten se navigointi siitä, että vienkö tätä vielä eteenpäin vai jätänkö tämän tähän, niin toistaiseksi olen tehnyt niin, että olen jättänyt sen siihen.

– Olen käynyt sitä terapiassa läpi ja olemme tulleet siihen lopputulokseen, että se on ollut karkuun juoksemista. En ole uskaltanut antaa itseäni toiselle ihmisille. Mutta nyt on sellainen tilanne, että asiaa on käsitelty, ja kun kuvaukset alkavat, niin sieltä ei karkuun pääse. Siellä on kohdattava se, mitä eteen tulee, Kilpeläinen sanoo.

Bachelorin matkassa ohjelmassa kulkee viime kaudelta tuttu juontaja Shirly Karvinen. Ohjelma kuvataan keväällä 2026 ja esitetään MTV:llä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.