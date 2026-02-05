Salattujen elämien näyttelijä Tiia Weckström kertoo podcastissa eronneensa kumppanistaan.

Tubettajapariskunta Tiia Weckström ja Jussi "Satusetä" Silvennoinen paljastavat uuden Suhde Katkolla -podcastinsa ensimmäisessä jaksossa eronneensa.

– Me emme ole enää Jussin kanssa virallisesti yhdessä, Weckström pamauttaa jaksossa.

– Mutta meillä on edelleen tosi hyvä kemia, ja tykkäämme hengailla ja kaikki on hyvin, hän jatkaa.

Entinen pariskunta kertoo, että heidän välillä ei ole mitään draamaa ja että he jatkavat podcastia yhdessä.

Tiia Weckström näytteli Salatut elämät -sarjassa hetken aikaa Aino Kaukovaaraa. Hän lopetti sarjassa vuonna 2024. Hänet tunnetaan nykyään tubettajana.

Pariskunnan suhteesta käytiin laajasti spekulaatioita ennen kuin he olivat todellisuudessa yhdessä.

– Meillä oli tällainen pr-suhde, joka sitten vahingossa muodostui oikeasti suhteeksi, Weckström kertoo podcastissa.

Suhde katkolla on nuorten oma ihmissuhdepodcast, jossa Tiia Weckström ja Jussi "Satusetä" Silvennoinen vastaavat kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin rakkaudesta, kavereista ja perhesuhteista.