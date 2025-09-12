Pirunpeli-uutuusrealityssä 12 eri julkisuuden osa-alueilta tuttua pelaajaa ottaa toisistaan mittaa strategista taktikointia vaativassa pelissä. Niko Saarinen kertoo, että kokemus oli hänelle erityisen rankka.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle.

Kisaajia ovat näytteijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näytteijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä Kim Herold, näyttelijä Samuel Glassar, ex-kiekkoilija Niklas Hagman, juontaja Niko Saarinen, viihdetaitelija Hanad Hassan, podcast-juontaja Vivian Nick ja tiedetoimittaja Henry Tikkanen.

Töllötuomareiden uusimmassa jaksossa Niko Saarinen kuvailee ohjelman olleen erityisen rankka hänelle, vaikka hänelle on kertynyt vuosien varrella kokemusta useista erilaisista tv-ohjelmista.

– Minun reality-cv on aika pitkä. Tämän ohjelman kuvausten jälkeen minulla meni ennätyskauan palautua. Eli tämä oli rankin, koska koskaan et tiedä, mitä tässä tapahtuu. Elin sellaisessa jännityksessä koko ajan, Saarinen sanoo.

Videolla Töllötuomarit kertovat, mistä Pirunpeli-ohjelmassa on kyse.

