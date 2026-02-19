Kolmiodraama-Carolinan ahdistus puhuttaa Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin kymmenennessä jaksossa Katja Lintunen ja Jari Peltola keskustelevat siitä, onko mahdollista ihastua ensisilmäyksellä. Lintunen kertoo uskovansa siihen, mutta vetävänsä jarrut pohjaan, jos ihastuksen kohde on liian innokas.

– Minähän olen sellainen, että katoan Lintunen täräyttää.

– Siis ghostaat? Olet järkky ghostaaja? Peltola tiedustelee.

Lintunen avaa asiaa ja kertoo kokevansa, että hänessä ja Kolmiodraama-Carolinassa on jotain samaa. Carolina on useasti kertonut, että Tomin liiallinen innostus ahdistaa häntä.

– Minulle tulee ehkä se, että alkaa ahdistamaan. Minähän olisin ihan hirveä tällaisessa rakkausohjelmassa, Lintunen kertoo.

Samalla hän muistuttaa Peltolaa olleensa eräässä rakkausohjelmassa vuosia sitten.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon.