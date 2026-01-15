Kolmiodraama-sarjassa Jenni kertoo valitsemalleen kumppanille, millainen mies häntä viehättää.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen.

Juho valitsi viestittelykumppaneista Sadun. Kauden kuudennessa jaksossa parin arki kuitenkin mullistuu, kun toinen viestittelykumppaneista, Heidi, muuttaa Sadun tilalle.

Heidi kertoo jaksossa kameroille suoran mielipiteensä viestittelypäivästä Juhon kanssa. Hänelle jäi paha maku suuhun ja hän kertoo jopa ajatelleensa, että Juho on tylsä.

– Herra rutiiniksi olen häntä kutsunut.

Juholle hän kertoo kokeneensa viestittelyn työhaastatteluksi, joka ei ollut hyvä lähtökohta.

– Jos mietitään oikeassa elämässä potentiaaliseen elämän rakkauteen tutustumista, jäi vähän jotenkin sellainen olo, ettei se ollut tutustumismielessä sellaista, mistä olisin nauttinut. Oli enemmän sellainen, että pitäisi myydä itseni sinulle. En koe sellaista tilannetta mitenkään luonnolliseksi.

