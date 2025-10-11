Suomessa Calidris Kustannus -yhtiön taustalla on hähmäinen osoite Helsingissä sekä puhelinnumeroita, joihin ei saa yhteyttä.

Suomeen Ruotsista rantautunut Calidris Kustannus on vienyt kirjailijoilta tuhansia euroja tarjoamalla heille kalliita palvelukustannussopimuksia, joilla tuotot myydyistä kirjoista ovat lähes olemattomat.

Kustantamon taustalta löytyy Ruotsissa laajaa kritiikkiä saanut konserni sekä latvialaisia ihmisiä ja osoitteita.

Calidrisille käsikirjoituksen lähettänyt Rauno Salomäki kertoo STT:lle maksaneensa lähes 5 000 euron kustannusmaksun nähdäkseen, mitä tällainen sopimus tarkoittaa. Aiemmin hän on julkaissut kaksi kirjaa täyskustantein, mikä tarkoittaa sitä, että kustantamo vastaa kustannuksista.

Salomäki kertoo alkaneensa epäillä kustantamoa heti, kun sai käsiinsä sopimusluonnoksen.

Epäilyksen herättyä Salomäki päätti tutkia itse kustantamon taustoja. Sieltä paljastui outoja ihmisiä, kummallisia osoitetietoja ja puhelinnumeroita, joihin ei saa yhteyttä.

STT on tarkistanut tietojen paikkansapitävyyden ja nähnyt asiaan liittyvää sähköpostinvaihtoa.

Calidris Kustannuksen epäilyttävästä toiminnasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Sopimus saapui keskellä yötä

Salomäki tarjosi Calidrisille aluksi karkean ensimmäisen luonnoksen käsikirjoituksesta, jota kustantamo hänen mukaansa ylisti. Kustantamon lähettämä palauteteksti vaikutti kuitenkin kummalliselta, kuin tekoälyn luomalta.

Pian kustantamosta soitti Santeri Sandberg nimellä esiintyvä ihminen, joka suositteli Salomäkeä ottamaan sopimuksen puolikustanteena. Calidris tarjosi 4 900 euron maksusta kirjailijalle oikolukijan palvelut ja markkinointia.

Julkaisusopimus saapui hieman ennen keskiyötä. Sähköisessä allekirjoituksessa Sandbergin IP-osoite on pyyhitty pois eivätkä viestin lokitiedot täsmää.

– Mikä kustannusyhtiö vastaa sähköposteihin keskellä yötä? Salomäki kysyy.

STT tavoitti Calidrisin pääkustantajana esiintyvän Sandbergin puhelimitse. Yrityksen verkkosivuilla olevasta puhelinnumerosta ketään ei saa kiinni. Sandberg kertoi olevansa lomalla ja vetosi, ettei voinut vastata haastattelukysymyksiin puhelimessa.

Lopulta hän lähetti vastaukset sähköpostitse.

Sandbergin mukaan Calidris on avoin sen tarjoamista palveluista ja niiden hinnoittelusta eikä yritys piilottele maksuja.

– Hinnoittelumme on kilpailukykyinen ja vastaava tai alhaisempi kuin mitä maksaisi kaikista näistä palveluista erikseen.

Sandberg sanoo, ettei Calidris suosittele kirjan julkaisemista, jos kirjailijoiden tavoitteena on tehdä taloudellinen sijoitus.

Yrityksen tarkoituksena on sen sijaan auttaa kirjailijoita ylipäätään saamaan teoksensa julkaistuksi.

– Esimerkiksi suurin osa golfia harrastavista tai maalauskursseille osallistuvista ihmisistä ei ajattele, että heistä tulee seuraava Tiger Woods tai Vincent van Gogh. Miksi kirjoittamisen harrastuksella pitäisi aina ansaita rahaa, kun tätä ei vaadita juuri miltään muulta luovalta toiminnalta, johon ihmiset osallistuvat?

Toimistolla käynti kiellettiin "turvallisuussyistä"

Sopimusmaksun maksettuaan Salomäki sai yhteydenoton vain etunimellään esiintyvältä Reginalta, joka kertoi olevansa Calidrisin projektipäällikkö.

Reginalta saapuneessa poissaoloviestissä osoitteeksi on annettu yhtiön taustalla olevan Bookea-konsernin Latvian-yksikön osoite.

Epäilysten vahvistuttua Salomäki pysäytti kirjan valmistamisen ja päätti pyytää tapaamista Sandbergiltä. Tapaamisen järjestäminen osoittautui kuitenkin hyvin hankalaksi.

Sandberg kertoi Salomäelle aluksi tapaavansa kirjailijoita Helsingissä, mutta myöhemmin hän ilmoitti tapaavansa ainoastaan sellaisia kirjailijoita, jotka ovat investoineet projektiinsa yli 15 000 euroa.

Salomäelle annettiin myös lupa käydä tapaamassa kustantajaa Helsingin toimistolla, jonka viimeisimmäksi osoitteeksi kustantamo on vaihtanut Veturitie 24.

Kustantamo ei kuitenkaan anna tarkempaa tietoa siitä, missä toimiston toimitilat osoitteessa ovat.

Pian omatoiminen käyminen toimistolla kiellettiin.

– Emme hyväksy omatoimisia käyntejä osoitteeseemme turvallisuus- ja yksityisyyssuojan takia, Sandberg viestitti Salomäelle lähettämässään sähköpostissa.

Bookea-konsernin Suomen-yksikölle yritysrekisterissä annetusta Helsingin osoitteesta löytyy rappu ja asunnon numero.

Esimerkiksi toimistopalveluita tarjoava 1Office Finland jakaa tämän osoitteen Bookean ja monen muun yrityksen kanssa. 1Office Finland tarjoaa yrityksille muun muassa yritysosoitetta Helsingin keskustassa.

STT kävi osoitteessa. Kyseessä on yrityskäyttöön varattu kerrostaloasunto. Asunnon ovessa ei ole nimeä.

Calidrisin mukaan kyseessä on virtuaalitoimisto, johon voi tarvittaessa varata fyysisiä tapaamisia. Sandberg kiistää tunnistavansa tapausta, jossa toimistolla omatoiminen käynti olisi kielletty turvallisuussyistä.

– Emme näe tätä ongelmana. Jos kaikki yritykset, jotka eivät heti alussa vuokraa fyysistä toimitilaa, nähdään Suomessa epäilyttävinä, liike-elämässä syntyy suuria ongelmia, ja voisitte tehdä monia artikkeleita "epäilyttävistä" yrityksistä, Sandberg vastaa STT:lle sähköpostitse.

Latvialaiskonsultteja, tekaistuja nimiä

Calidris Kustannus on syyskuussa 2025 rekisteröity Bookea Finlandin aputoiminimi. Bookea Finland kuuluu ruotsalaiseen Bookea-konserniin. Siellä kustannusyhtiö toimii myös nimellä Lava Förlag. Se käytti myös aiemmin Suomessa nimeä Lava-kustannus.

Ruotsissa Lava on saanut viime vuoden aikana runsasta kritiikkiä kirjailijoiden hyväksikäytöstä.

Ruotsin kirjailijaliitto antoi varoituksen kustantamosta ja kehotti kirjailijoita olemaan tekemättä sopimuksia sen kanssa. Myöhemmin liitto poisti varoituksen, sillä se katsoi, että Lava oli muuttanut aiempaa toimintamalliaan.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n selvityksen mukaan Lavan työntekijät ovat käyttäneet tekaistuja ruotsalaisnimiä toiminnan aikana. Todellisuudessa valheellisilla identiteeteillä esiintyneet työntekijät ovat olleet latvialaisia konsultteja, jotka Riiassa toimiva yhtiö on palkannut.

Sandbergin mukaan Lavasta on annettu julkisuudessa valheellisen negatiivinen kuva. Hän sanoo, ettei kuitenkaan ole oikea ihminen kommentoimaan sen ansioita.

– Suomessa minä ja kollegani Regina toimimme molemmat oikeilla nimillämme ja puhumme sujuvasti suomea, hän kirjoittaa.

STT pystyi vahvistamaan sometilien perusteella, että Sandberg on aito ihminen. Kyseisen miehen kasvot vastaavat somevideoilla Sandbergin Salomäelle itsestään lähettämää kuvaa ja kuvaa, joka löytyy Calidris Kustannuksen verkkosivuilta.

Somen perusteella Sandberg viihtyy Turkissa, jossa hänellä on toinen asunto. Tilillään hän esittelee saliharjoitteluaan.

Rahoja ei ole kuulunut

Salomäki ehdotti asian riitauttamisen sijaan kustannussopimuksen perumista. Kustantamo suostui ja lupasi palauttaa rahat, johon kirjailija antoi Calidrisille aikaa tämän viikon keskiviikkoon asti. Siihen mennessä rahoja ei kuulunut.

Salomäen lähetettyä tilinumeronsa, jonne rahat voitaisiin palauttaa, kustantamon sävy muuttui aggressiiviseksi.

– Toimintasi tarkoituksena tähän asti näyttää olevan liiketoimintamme häiritseminen. - - Jos toiminta jatkuu, varaamme oikeuden ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin oikeustoimiin, Sandbergin lähettämässä viestissä sanotaan.

Tämän jälkeen Sandberg pyrki saamaan Salomäkeä allekirjoittamaan toisen sopimuksen, jonka perusteella maksettua summaa ei tarvitsisi palauttaa lainkaan. Tähän Salomäki ei suostunut.

– Olen varautunut tietysti siihen, että rahoja en koskaan näe, mutta olen valmis kyseenalaistamaan jopa koko sopimuksen sen takia, että Calidrista ei sopimushetkellä ollut olemassa kuin puheissa.