Tanska ottaa käyttöön poikkeuksellisen keinon: Verot poistetaan kirjoilta kokonaan

Talousjärjestö OECD:n raportin mukaan 24 prosenttia 15-vuotiaista tanskalaisista ei ymmärrä yksinkertaista tekstiä.
Tanskan kirjavero on tällä hetkellä Euroopan korkein.

Tanskan hallitus aikoo poistaa kirjoilta veron, jotta kansalaiset ostaisivat enemmän kirjoja, kertoi maan kulttuuriministeri Jakob Engel-Schmidt keskiviikkona.

Kirjaveron poistamisen takana on huoli siitä, etteivät tanskalaiset lue tarpeeksi. Engel-Schmidtin mukaan maan "lukukriisi" on laajentunut viimeisten vuosien aikana.

Veron poistaminen maksaa Tanskalle arviolta 330 miljoonaa kruunua eli yli 40 miljoonaa euroa.

Tanskan kirjavero, 25 prosenttia, on Euroopan maista kaikkein korkein.

Talousjärjestö OECD:n raportin mukaan 24 prosenttia 15-vuotiaista tanskalaisista ei ymmärrä yksinkertaista tekstiä. Määrä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosikymmen sitten.

Suomessa kirjat nostettiin vuoden alussa 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

