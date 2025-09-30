Henkimaailman, tieteen ja mystiikan aiheita käsittelevälle menestyskirjailijalle Dan Brownille tietoisuus on ollut haastavin aihe tähän saakka. Uuden kirjan kirjoitusprosessi muutti hänen käsityksensä siitä, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen.

Yhdysvaltalaisen menestyskirjailijan Dan Brownin kirja Salaisuuksien salaisuus jatkaa muassa Da Vinci -koodista tutun symboliikan professorin Robert Langdonin seikkailuja.

Brown vieraili Helsingissä maanantaina kertomassa kirjastaan, jossa hän pyörittelee tietoisuuden käsitettä ja ihmiskunnan suurinta salaisuutta.

Vastauksen salaisuuteen tietävät vain edeltä menneet, mutta eivät palaa kertomaan vastausta: mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.

– Suhtautumiseni kysymykseen, mitä tapahtuu kuoltuamme, oli: ei yhtään mitään. Vain mustaa. Mutta näiden kahdeksan vuoden aikana, kun tein tutkimusta ja keskustelin tieteilijöiden sekä rajakokemuksen kokeneiden kanssa, olen muuttanut mieltäni, Brown toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

Hän uskoo, että ihmisen tietoisuus jatkaa elämäänsä jossain muodossa fyysisen kuoleman jälkeen.

– Kuvittele, että olemme kaikki vesipisaroita putoamassa taivaalta. Yksilöitä osana suurta myrskyä. Kun kuolemme, pisarat osuvat mereen. Olemme paikallamme sekunnin osan, ja sitten vesipisarat leviävät.

Uudelleensyntyminen tai simulaatioteoria eivät kuitenkaan puhuttele häntä. Jotain rajan takana kuitenkin on.

– On paljon tieteellisiä todisteita, jotka viittaavat siihen, että tapamme nähdä todellisuus ei ole tarkka. Ympärillämme tapahtuu jotain paljon monimutkaisempaa kuin mitä näemme.

"Tieteelliset faktat ovat totta"

Brown kuvailee romaanin kirjoittamisprosessia vaikeammaksi kuin aikaisemmissa kirjoissaan. Hänen äitinsä oli juuri menehtynyt, kun hän aloitti teoksen työstämisen.

– Se on erittäin vaikea aihe. Ei ole suurempaa aihetta kuin ihmisen tietoisuus. Se on kuin linssi, jonka läpi näemme elämämme ja koemme todellisuuden.

Vaikeaa oli saada puristettua suuret ideat romaaniin ja vieläpä kaikille ymmärrettävään ja viihdyttävään muotoon.

– Haaste oli, että aihe on aineeton. Siitä ei ole helppoa kirjoittaa, minkä vuoksi kirjan kirjoittaminen vei kahdeksan vuotta.

Hän vakuuttaa kirjansa tieteellisten faktojen pitävän paikkansa. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Prahaan.

– On varsin hämmästyttävää tajuta, että todellisuus on paljon oudompaa kuin luulemmekaan.

Brown veti Kansallisteatterin miltei täyteen

Dan Brown vieraili Helsingissä osana Salaisuuksien salaisuuteen liittyvää kirjakiertuettaan. Suomen Kansallisteatterissa maanantaina pidetyssä tilaisuudessa Brown kertoi kirjastaan noin 650 innokkaalle vieraalle.

Kangasalta saapunut Tintti Mikkonen kertoi odottaneensa kaikista eniten tapahtumalta sitä, että näkee kirjailijan ilmielävänä. Hän sai kirjan käteensä heti julkaisupäivänä ja kertoo ahmineensa sen nopeasti.

– Salaisuuksien salaisuus oli aivan huikea kirja! Spiritistien ajatukset ja henkinen kehitys kiteytyivät siinä hienosti.

Mikkonen kertoo arvostavansa Brownissa hänen tapaansa sisällyttää kirjoihinsa paljon faktaa. Hänestä kirjojen tarinoihin on nivottu historiallista ja totuudenmukaista ajatusta.

– Kun Mika Waltari elävöittää historiaa, Dan Brown elävöittää tietyllä tapaa tieteen ja tässä kirjassa henkisyyden.

Viime viikolla kirjan loppuun saanut helsinkiläinen Miika Ryynänen sanoo uutuuskirjan olevan uskollinen Robert Langdon -kirjasarjalle.

– Prahan-matkaa olen tässä heti varmasti varaamassa.

Hän kertoo vielä sulattelevansa kirjan tieteistä osuutta.

– Täytyy sanoa, ettei kirja mennyt ihan suosikkeihini vielä tässä vaiheessa, mutta se oli vähän erilaista. Täytyyhän sitä uudistua.

Kirjasta on luvassa TV-sarja

Brownin mukaan Salaisuuksien salaisuus on tieteestään huolimatta trilleri, jossa on rakkaustarina ja toimintaa.

– Kirjan pitäisi muistuttaa ensisijaisesti siitä, kuinka hauskaa lukeminen on.

Hänen tavoitteenaan on saada hyvän tarinan avulla ihmiset viihtymään kirjan parissa ja oppimaan ikään kuin huomaamattaan.

Edellisen kerran Dan Brown vieraili Suomessa vuonna 2017 Salaisuuksien salaisuutta edeltävän Alku-romaaninsa julkaisemisen yhteydessä.

– Minulla on todella ihanaa joka kerta, kun tulen Suomeen. Kun minulle kerrottiin salin olevan täysi, en voinut sanoa yllättyneeni, olin iloinen.

Tällä kertaa Suomi-vierailuun sisältyi saunomista savusaunassa, pulahdus mereen, lohikeittoa ja giniä.

Brownin kirjakiertue jatkuu Euroopassa 11. lokakuuta asti. Sitten on aika katsoa tulevaisuuteen.

– Minulla on joitain ideoita. Kun pääsen kotiin kiertueelta, hengitän ulos ja nukun ehkä viikon. Avaan sitten silmäni ja ryhdyn toden teolla siihen, mitä seuraavaksi tapahtuukaan.

Kirjasta kuvataan ensi vuonna kahdeksanosainen TV-sarja, joka antaa elokuvaa pitemmän ajan paneutua laajan yli 660 sivuisen teoksen juoneen ja yksityiskohtiin.

Hänellä on vielä terveisensä suomalaisille lukijoilleen.

– Olette kirjojen ystäviä ja innokkaita lukijoita. Kirjailijana arvostan sitä todella!