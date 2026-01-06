Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalitio sopi tiistaina vahvoista turvatakuista Ukrainalle, jotka tulevat voimaan tulitauon jälkeen.

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat kokoontuivat Pariisin Elysee-palatsissa tiistaina.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoittivat aiejulistuksen, jonka mukaan Britannia, Ranska ja muut eurooppalaiset liittolaiset lähettäisivät joukkoja Ukrainaan tulitauon jälkeen.

Zelenskyi sanoi kokouksen jälkeen, että Ukrainan liittolaiset ovat sopineet, miten Euroopan johtamat monikansalliset joukot toimisivat Ukrainassa tulitauon jälkeen, sekä mitkä maat osallistuisivat toimintaan.

Presidentin mukaan Ukraina on käynyt konkreettisia keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa liittyen tulitauon valvontaan.