Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat kokoontuivat Pariisin Elysee-palatsissa tiistaina.
Kokouksen aiheina olivat muun muassa osallistujamaiden antama tuki Ukrainalle, viimeaikainen kehitys ja neuvottelut rauhanehdotuksesta sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa.
Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Suomea tapaamisessa edusti presidentti Alexander Stubb.
Kokous alkoi Suomen aikaa noin kello 16.30 tiistaina.
Euroopan johtajat eivät antaneet kommentteja medialle ennen kokousta.
Presidentti Stubbin kokouksen antia käsittelevä lehdistötilaisuus alkaa kello 20.30.