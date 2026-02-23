



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Jeffrey Epsteinin hylätystä lentokoneesta tehtiin synkkiä löydöksiä | MTV Uutiset





Jeffrey Epsteinin hylätystä lentokoneesta synkkiä löydöksiä – käytti konetta uhriensa kuljettamiseen Ghislaine Maxwell kuvattuna Lolita Expressenissä Epteinin kanssa. Maxwell on tuomittu seksuaalirikollinen, joka toimi yhteistyössä Epsteinin kanssa. /All Over Press Julkaistu 48 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein omisti pahamaineisen "Lolita Express" -yksityislentokoneen. New York Post pääsi lentokoneen sisään ja teki sieltä erikoisia löydöksiä. New York Post vieraili seksuaalirikoksista tuomitun, edemenneen Jeffrey Epstein yksityislentokoneessa, jota kutsuttiin "Lolita Expressiksi".

Kuvassa Epsteinin ja Maxwellin kanssa on ranskalainen malliagentti Jean-Luc Brunel, jota syytettiin alaikäisen raiskauksesta ja muista rikoksista. Hän teki itsemurhan ennen kuin hänet ehdittiin tuomita rikoksista. The Mega Agency

Pahamaineinen yksityislentokone on seisonut hylättynä Georgiassa, Yhdysvalloissa jo vuosikymmenen ajan, mutta muistuttaa yhä edesmenneen rikollisen turmeltuneesta elämäntavasta.

New York Post kertoo, että vuode ja pehmustetut lattiat asennettiin, jotta Epstein ja hänen ystävänsä voisivat harrastaa seksiä kesken lennon./All Over Press

Syyttäjien mukaan Epstein käytti tätä konetta aikoinaan nuorten seksikaupan uhrien kuljettamiseen ympäri maailmaa.

Lolita Express on lehden mukaan ollut luonnon armoilla, mikä näkyy sen kunnossa. Hyönteiset ja home peittävät lentokoneen osia.

Lentokoneeseen kuuluu makuuhuone, kolme erillistä oleskelutilaa, keittiö ja kaksi kylpyhuonetta – kaikki viimeistelty kiillotetulla puulla, korkeanukkaisilla matoilla ja muilla ylellisillä yksityiskohdilla.

/All Over Press

Lentokone kuljetti muun muassa entistä presidentti Bill Clintonia, entistä valtiovarainministeri Larry Summersia ja muita vip-henkilöitä.

Jeffrey Epsteinin rikoskumppani Ghislaine Maxwell kuvattuna Lolita Expressenissä. Kuvaa käytettiin todisteena hänen ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Kuvissa Maxwell hieroo Epsteinin jalkoja./All Over Press

Sitä käytettiin myös Epsteinin uhrien ihmiskauppaan, ja muun muassa Virginia Giuffre kertoi tulleensa raiskatuksi kyseisessä lentokoneessa.

New York Post löysi lentokoneen kylpyhuoneen kaapeista muun muassa vauvavoidetta ja vauvatalkkia. Lisäksi sieltä löytyi käytettyjä hammasharjoja, likaisia pyyhkeitä, rikottu satelliittipuhelin, homeisia partavaahtopurkkeja ja hiuslenkkejä.

New York Post kertoo, että vuode ja pehmustetut lattiat asennettiin, jotta Epstein ja hänen ystävänsä voisivat harrastaa seksiä kesken lennon. Epsteinin uhrit ovat kertoneet, että useat hyväksikäyttötapaukset sijoittuivat nimenomaan lentokoneeseen.

Epstein myi koneen kaikessa hiljaisuudessa, vain kuukausia ennen pidätystään, Floridassa sijaitsevalle World Aviation Services LLC -yritykselle joulukuussa 2018. Heinäkuussa 2024 kone vaihtoi jälleen omistajaa, kun sen osti Jet Assets Incorporated -yritys.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.