Yhdysvaltain hallinnon epäselvä toiminta Epstein-asiakirjojen ympärillä on ruokkinut erilaisia salaliittoteorioita. Jotkut niistä koskevat jopa ihmissyöntiä ja Israelia. Katso kattava kooste videolta!

Oliko Jeffrey Epstein vauvoja syövä Israelin vakooja vai seksuaalirikollinen, joka paritti vaikutusvaltaisille miehille nuoria naisia ja jopa alaikäisiä?

Epstein-asiakirjojen puolittainen julkaisu tammikuun lopulla on luonut kasan uusia ja hurjaltakin kuulostavia salaliittoteorioita, jotka leviävät internetissä. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Väärennettyjä materiaaleja levittävät lehden mukaan salaliittoteoreetikot, ulkomaiset informaatiovaikuttajat ja trollit.

Monet seikat ovat lisänneet epäilyjä, että asiakirjoihin ja tuomitun seksuaalirikollisen kuolemaan liittyy jotain mätää, ja asiakirjoihin sekä Epsteinin kuolemaan todellakin liittyy paljon isoja kysymyksiä.

Katso kattava selvitys videolta yltä!

Israelin agentti?

Jotkut väittävät Epsteinin olleen Israelin tiedustelupalvelu Mossadin agentti, ja että hänellä olisi ollut monista, pääasiassa yhdysvaltalaisista ökyrikkaista, arkaluontoista kiristysmateriaalia, kuten videoita.

Väitteen tueksi on esitetty muun muassa sitä tosiasiaa, että Epstein on asiakirjojen mukaan pyytänyt työntekijöitään asentamaan piilokameroita kotiinsa. Asiasta uutisoi Sky News.

Jotkut Epsteinin uhrit ovat väittäneet, että Epsteinin muissakin asunnoissa olisi ollut jättimäinen piilokameroiden verkosto, jolla hän olisi kerännyt arkaluontoista materiaalia tuntemistaan vaikutusvaltaisista miehistä.

Al-Jazeera taas kertoo FBI:n muistiosta vuodelta 2020, jonka mukaan yksi viraston lähteistä todella uskoi Epsteinin olevan Israelin tiedustelupalvelun kouluttama vakooja. Lähde väitti myös, että Epstein piti yhteyttä sekä Yhdysvaltojen että kumppanimaiden tiedustelupalveluihin asianajajansa kautta.

Ihmissyöntiä jahdilla?

Jotkut salaliittoteoriat koskevat sähköposteissa esiintyviä niin sanottuja koodisanoja, jotka olisivat teorioiden mukaan tarkoittaneet pedofiliaa tai jopa kannibalismia.

Kannibalismiväitteitä on ruokkinut lisäksi asiakirjojen joukossa oleva FBI:n tekemän haastattelun pöytäkirja. Haastattelussa "epävakaaksi" kuvailtu mies kertoo olleensa Epsteinin jahdilla, jossa hänen mukaansa tapettiin ja syötiin vauvoja.

Israel-kytköstä ei ole kuitenkaan todistettu, ja nyt julkaistujen asiakirjojen pohjalta ei ole nostettu yhtään syytettä ketään kohtaan.

Epäilyjen syntyminen ei kuitenkaan ole ihme, kun otetaan huomioon myös olosuhteet, joissa Epsteinin sanotaan kuolleen.

Katso kaikki salaliittoteoriat ja Epsteinin kuoleman oudot yksityiskohdat videolta yltä!